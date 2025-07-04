Умысел Трампа – не убедить Путина: экс-министр объяснил истинную цель разговора президентов

Глава США понимает, что время в борьбе с Путиным на его стороне

В четверг, 3 июля, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Беседа длилась около часа и охватывала вопросы Украины, Ближнего Востока и двусторонних отношений.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. По его мнению, Трамп пытается не влиять на Путина, а понять его логику и построить долгосрочную стратегию.

"Я думаю, что Трамп прекрасно понимает, по меньшей мере, сейчас, что хочет Путин. Цель Трампа — не убеждать Путина на каждом этапе, а понять, что он хочет и определить дальнейшую стратегию", — сказал Климкин.

По его словам, во время разговора лидеры обсуждали не только Украину. "Они говорили не только о нас, они говорили и о Ближнем Востоке, думаю, что и о других, например, двусторонних вопросах", — отметил дипломат.

Климкин обратил внимание на важный контекст: принятие рекордного бюджета США на оборону, новые проекты типа "Золотого купола", а также решение саммита НАТО по увеличению инвестиций в безопасность Европы. Это, по его словам, формирует новую реальность безопасности.

"За сегодняшнее голосование фактически прошел рекордный бюджет, и на Пентагон идет триллион долларов. Начинаются проекты, такие как Золотой купол, и на саммите НАТО согласованы новые, повышенные варианты инвестирования в оборону в Европе. Никто не знает, сколько это будет реально, но точно будет больше", — подчеркнул он.

Это, по мнению Климкина, не является началом новой гонки вооружений, но указывает на изменение глобального ландшафта безопасности, на фоне чего Трамп видит время как своего союзника.

"Начинается новая, не гонка вооружений, но скорее реальность безопасности. И в ситуации, когда российская экономика еще не хромает, к сожалению, но тем не менее выдыхается, Трамп прекрасно понимает, что время на его стороне", — пояснил он.

Однако, предостерег дипломат, эта логика не работает для Украины. "Проблема только в том, что для нас часы идут совершенно иным образом, чем для Трампа. Вот в чем фундаментальная проблема", — резюмировал Климкин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор в пятницу, 4 июля. Общение длилось около 40 минут.