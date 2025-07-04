Зеленський поговорив з Трампом: що відомо (оновлюється)

Президент України Володимир Зеленський та голова США Дональд Трамп провели телефону розмову у п'ятницю, 4 липня. За день до цього президент Штатів майже годину розмовляв з очільником Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає репортер Axios Барак Ревід, президенти мали "хорошу розмову". Вона тривала близько 40 хвилин.

"Обговорили ескалацію російських ударів та постачання ППО в Україну", — пише Ревід.

До того ж Зеленський перед розмовою з Трампом провів телефону розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Нагадаємо, що під час розмови Трампа та Путіна президент США знову поставив питання про якнайшвидше завершення військових дій в Україні, а глава Кремля заявив, що Росія не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні. Водночас розмова лідерів держав йшла на одній хвилі, була діловою і конкретною, кажуть у Кремлі.

Теми припинення постачання зброї США в Україну не торкалися. Путін та Трамп домовилися продовжувати спілкування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп після розмови з Путіним зробив чергову заяву. Він повторився, що дуже розчарований цією бесідою, під час якої російська сторона фактично відмовилася зупинити вогонь по Україні. За словами Трампа, Путін, схоже, не хоче завершувати війну.