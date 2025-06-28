"Будемо реагувати": Сибіга анонсував великі проблеми для покупців російської нафти

Сибіга назвав неприпустимою ситуацію, коли російські нафта, нафтопродукти, газ та інші енергоносії продовжують потрапляти на ринки Європи

Україна почне ініціювати санкції проти країн, які купують російську нафту. Київ не влаштовує ситуація, коли російський режим спокійно заробляє гроші на фінансування війни проти українців, тому Україна почне реагувати відповідно і змусить посилити санкційний тиск своїх партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час конференції Fair Play, яка була присвячена запровадженню додаткових санкцій проти Росії. Він зазначив, що Україна відстежує товарообіг між Росією та низкою країн, в тому числі країнами Центральної Азії.

"І ми бачимо, що це та продукція, яка має подвійне призначення, і використовується Росією при виготовленні воєнної продукції. Ми також будемо реагувати та закликати до цього наших партнерів щодо країн, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти. При цьому використовується тіньовий флот, тому найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російської нафти", – анонсував він.

Окрім того, Сибіга назвав неприпустимою ситуацію, коли російські нафта, нафтопродукти, газ та інші енергоносії продовжують потрапляти на ринки Європи. Енергоресурси забезпечують до 50% надходжень в російський бюджет, це у прямому сенсі "бензоколонка з ракетами". Тільки за квітень Росія заробила на продажу енергоресурсів 13 мільярдів доларів, тоді як один день війни обходиться росіянам у 0,5 – 1 мільярд доларів.

Великі гроші, які Росія отримує за енергоресурси, дозволяють росіянам купувати критично важливі компоненти, сировину, обладнання та програмне забезпечення для підтримки війни. Кремль поки що здатний дозволити собі переплачувати за ці товари. Росію потрібно відрізати від цих каналів постачання.

"За результатом аналізу решток російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу. Тому дуже важливо, щоб усі наші союзники задіяли увесь свій санкційний потенціал та інструментарій, щоб зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки", – резюмував міністр.

Тим часом Європейський Союз не зміг ухвалити новий, вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Перепоною стала позиція Словаччини, яка заблокувала санкційний пакет, через що було констатовано відсутність консенсусу.

Зазначимо, трохи понад місяць тому, 20 травня, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимира Путіна ЄС схвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Пакет був спрямований проти тіньового флоту країни-агресорки, обмеження ввели проти понад 200 суден. Вперше за час запровадження санкцій проти РФ до списку потрапили судна, літаки, нерухомість і цифрові сервіси. Проте експерти вирішили, що новий пакет санкцій недостатній.