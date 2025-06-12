Дивні коливання цін на АЗС: експерт пояснив, чого чекати українцям

Експерт пояснив, чи подорожчає пальне через інфляцію та як угода з Трампом вплине на ринок

За останній рік ціни на пальне в Україні й так суттєво зросли, а зараз з'явилися нові виклики: скорочення посівних площ через війну, нестабільний курс долара та неочікувано стрімке прискорення інфляції до 15,9%. Висока інфляція особливо вдарила по харчових продуктах та вартості послуг.

Чи призведуть ці фактори до нової хвилі подорожчання на заправках? "Телеграф" звернувся за відповідями до керівника групи А-95, експерта з ринку палива України Сергія Куюна. Фахівець також пояснив, як угода з чинним президентом США Дональдом Трампом про корисні копалини може вплинути на паливний ринок України.

Що визначає вартість бензину та дизпалива для українських споживачів

— Чи очікуються коливання цін на пальне найближчим часом, враховуючи прискорення інфляції до 15,9% та скорочення посівних площ через захоплення нових територій?

— Насправді ці внутрішні фактори, що стосуються земель, посівної, попиту як такого, вони вже давно не впливають на ціни на пальне. Впливає тільки світовий ринок. Яка там ціна, відповідно, така буде у нас. Наразі у нас відбуваються дуже різні, різноспрямовані рухи. Вчора роздрібна ціна подорожчала в мережах, дизель залишився стабільним, а скраплений газ подешевшав. Я такого навіть не пам’ятаю, щоб колись таке було — зазвичай ціни на різні види пального рухались в одному напрямку, а тут — в діаметрально протилежних, як лебідь, рак і щука.

— У вас є припущення, чому таке могло статися?

— Залежить від того, що різні націнки на різні марки пального. По бензинах ми бачили, що націнка мінімальна за останній рік і, в принципі, це дозволяло прогнозувати, що буде зростання. А по дизельному паливу вона насправді була навіть надлишковою, але ціна закупівельна збільшилася і, відповідно, це дозволило непомітно для споживача пройти цей період. А по скрапленому газу провалилася ціна закупівельна.

Прогноз цін на різні види палива

— Які ваші прогнози щодо цін найближчим часом?

— На скрапленому газі очікуємо, що ціна може впасти ще на гривню. Ми вважаємо, що дизель ще може трішки просісти в ціні, а вартість бензину, скоріш за все, не зміниться.

Як повпливає на ринок угода з Трампом

— Україна підписала з Трампом угоду про корисні копалини. Чи може це вплинути якось на паливний ринок України? Чи можуть зайти нові учасники на ринок?

— Якщо у нас в ідеалі більше будемо видобувати нафти, менше будемо її імпортувати або експортувати. Відповідно, менше у нас буде навантаження на валютний баланс. Менше будемо купувати, менше будемо виводити валюти. Це більше для економіки користь. Чим більше ми будемо виробляти, тим краще.

— Але це не позначиться на цінах?

— Скоріше просто економіка стане потужнішою. Вона буде менше витрачати і більше заробляти. Ціни на пальне встановлює ринок. Зокрема, ринок світовий. Навіть якщо ми на 100% себе забезпечимо своєю нафтою, ми все одно будемо встановлювати ціни по світовому ринку.

Тому що завжди це працює так. Ми зараз дуже імпортозалежні. Навіть якщо ми будемо мати свою нафту, все одно ціноутворення буде відбуватися від імпортного паритету. За скільки ти можеш купити в іншому місці — стільки воно буде коштувати і на внутрішньому ринку. І не важливо, де взялося це пальне — чи ми його привезли, чи ми його видобули, чи ми його виробили. Все одно вартість пального буде світовий ринок нам диктувати.

Динаміка цін на пальне, за даними сайту Мінфін

Раніше "Телеграф" писав, що відбувається з ринком пального після нових заяв Трампа.