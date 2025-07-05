Черговий "удар в спину" Кремлю? Країни ОПЕК+ можуть обвалити ціну на нафту, пишуть ЗМІ

Ризик глобального перенасичення ринку нафти мало цікавить організацію, до того ж збільшення видобутку підтримує Трамп

Росія може отримати дуже неприємний сюрприз від країн ОПЕК+ – об'єднання держав, які здійснюють видобуток та продаж нафти. ОПЕК+ хоче в серпні збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів у день. Це може сильно обвалити ціни на ринку та масштабно вдарити по нафтогазових доходах РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на попередні заяви делегатів зустрічі організації, яка пройде 5 липня у віртуальному форматі. ОПЕК+ за ініціативою Саудівської Аравії протягом останніх трьох місяців збільшила видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу – і планує ще більші обсяги видобутку в серпні.

Члени ОПЕК+ хочуть таким чином повернути частку свого ринку у конкурентів. Ризик глобального перенасичення ринку нафти мало цікавить організацію, до того ж збільшення видобутку підтримує президент США Дональд Трамп. Для нього це інструмент, який дозволить отримати прихильність споживачів у Сполучених Штатах, оскільки витрати на енергоносії знизяться.

Планувалося, що до вересня 2025 року на ринок буде повернено додатково 2,2 млн барелів у день після скорочення видобутку. Але мету буде досягнуто значно раніше, у серпні. На тлі таких новин нафта марки Brent впала на 13%, до 68 доларів за барель. Ціни на російську нафту Urals, яка і без цього торгується зі значним дисконтом, ризикують впасти ще нижче, ніж зараз.

"Оскільки ОПЕК+ перейшла від стратегії захисту ціни до збереження ринкової частки, утримання номінального добровільного скорочення видобутку втрачає сенс. Можливо, доцільніше завершити процес швидше і рухатися далі", – пояснив виданню логіку ОПЕК+ експерт, керівник аналітичного підрозділу компанії Onyx Capital Group Гаррі Чилінгірян.

При цьому дії організації можуть викликати перенасичення ринку, оскільки світові запаси нафти останні місяці вже зростають на мільйон барелів щодня. Водночас попит з боку основних покупців, насамперед Китаю, знижується, а виробництво нафти тільки росте. Таким чином, наприкінці 2025 року на нафтовому ринку можливий значний профіцит: ціни на Brent можуть обвалитися нижче за 60 доларів США за барель ще до початку четвертого кварталу.

Що таке ОПЕК+

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) — картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Також картель має домовленість з низкою держав, які також добувають та продають нафту – власне, це все й називається ОПЕК+.

Станом на червень 2025 року до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) входять 12 держав:

Алжир Конго Екваторіальна Гвінея Габон Іран Ірак Кувейт Лівія Нігерія Саудівська Аравія Об'єднані Арабські Емірати Венесуела Країни, які не є членами картелю, але мають домовленість із ним: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Оман, Південний Судан, Росія та Судан.

Тим часом на Росію чекає ще кілька болючих ударів. Україна почне ініціювати санкції проти країн, які купують російську нафту. Київ не влаштовує ситуація, коли російський режим спокійно заробляє гроші на фінансування війни проти українців, тому Україна почне реагувати відповідно і змусить посилити санкційний тиск своїх партнерів. При цьому російський бюджет передбачав отримання доходів від нафти у 2025 році за ціною 69,7 долара за барель. Фактично російська нафта вже зараз коштує 52-55 доларів за барель.