Не кожен дійде: на Поділлі можна побачити українські фіорди (фото, відео)

Тут ріка Тернава наче розтинає камінь, утворюючи пейзажі, схожі на норвезькі

Це місце — не для випадкових туристів. Недалеко від розкручених Кам'янця-Подільського та неймовірної Бакоти лежить каньйон річки Тернава. Ці місця виглядають, наче рімейк норвезьких фіордів між пагорбами Поділля.

Вузька річка Тернава прорізає схили неподалік села Врублівці та Китайгороду. Шлях сюди складний навіть на позашляховику, проте пейзажі стануть справжньою нагородою. "Славиться це село неймовірної краси краєвидами. Та такими, що куди не кинь оком – хочеться волати від захвату", — так описують поїздку до Врублівців автори проєкту ukraine__incognita.

Стрімкі скелі каньйону

Все в зелені - краєвиди Поділля

Тут часто роблять сплави

Врублівці розташовані всього за 15–17 км від Кам’янця-Подільського. Також, щоб побачити подільські фіорди, можна пройти повз Китайгород. Стара ґрунтова дорога виведе до місця, де з одного боку — костел і церква, а з другого — урвище. Тернава тут розширюється і створює той самий краєвид, що так схожий на фіорди.

Поруч також знаходяться Субіцький монастир та Шишкові горби. Тут Дністер постійно петляє, тож місць з розкішними краєвидами — безліч.

Субіцький монастир та Шишкові горби - краєвиди

Раніше "Телеграф" розповідав, де на березі Дністра можна відпочити з наметом. Виняткові краєвиди є не тільки на Хмельниччині.