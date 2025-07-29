Від ультраса до командира "Вовків Да Вінчі": все, що відомо про Сергія Філімонова, якого хотіла вбити ФСБ

Росіяни хотіли ліквідувати командира "Вовків Да Вінчі"

СБУ запобігла планам російських спецслужб вбити командира 108-го батальйону "Вовки Да Вінчі" капітана ЗСУ Сергія Філімонова. Росіяни готували замах через завербованого українця, якого обманули під виглядом роботи на СБУ.

Хто такий Сергій Філімонов і чому саме його обрала за мішень російська ФСБ? "Телеграф" розповість все, що відомо про 30-річного командира легендарного батальйону.

Комбат "Вовків Да Вінчі"

Від ультраса до воїна

Сергій Філімонов народився 20 вересня 1994 року в Києві у багатодітній сім'ї. Дитинство провів на Позняках у Дарницькому районі. З 16 років став активним учасником футбольного фанатського руху "Динамо" Київ. За його власними словами, його приваблювали великі вуличні бійки.

Сергій Філімонов

Філімонов був одним з лідерів фанатської групи "Родичі". У 2012 році закінчив Київську спеціалізовану школу з поглибленим вивченням української мови №316. З 8 по 10 клас навчався у Республіканському Вищому Училищі фізичної культури, де професійно займався вільною боротьбою.

У 2018 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за фахом "Інженер-будівельник". З другого курсу перейшов на заочну форму навчання через участь у Революції Гідності.

Військова служба з 2014 року

У 2014 році Філімонов пішов добровольцем на фронт. У складі полку "Азов" брав участь у звільненні Маріуполя, Мар'їнки, боях за Іловайськ. Він є ветераном "Азову", був колишнім керівником київського осередку Цивільного Корпусу "Азов" та київського осередку партії "Національний корпус".

Сергій воює з 2014 року

Після початку повномасштабного вторгнення РФ разом з друзями створив бойовий підрозділ "Гонор", який захищав Київщину. Згодом у складі роти приєдналися до батальйону "Вовки Да Вінчі".

З 2022 по 2023 рік був командиром роти "Гонор" у складі батальйону "Вовки Да Вінчі". Восени 2023 року призначений заступником командира розвідки батальйону.

На передовій

Командир легендарного батальйону

6 лютого 2024 року 29-річного лейтенанта Сергія Філімонова призначили командиром 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка. Призначенню сприяв особисто Валерій Залужний.

Батальйон "Вовки Да Вінчі" розділився після смерті Дмитра Коцюбайла. Частина бійців з Філімоновим перейшла до 59-ї бригади, зберігши за собою назву "Вовки Да Вінчі". До батальйону входить майже 1000 людей.

Комбатом став у 29 років

З червня 2024 року разом з батальйоном бере участь у боях на Покровському напрямку. Зокрема, в обороні Красногорівки, Українського, Воздвиженки, Новотроїцького.

Рекрутинг і підготовка бійців

У 2024 році батальйон "Вовки Да Вінчі" відкрив два рекрутингових центри — у Львові наприкінці січня та у Києві в лютому. За перші два місяці роботи охочих виявилося близько двох тисяч.

Сергій Філімонов з бійцями

На відкритті київського центру Філімонов сказав: "Я хочу, щоб усі кияни могли прийти особисто поспілкуватися з нашими бійцями та дізнатися про можливості, які відкриває членство у братському колі "Вовків"".

"Наш батальйон сповідує цінності нашого першого командира: Да Вінчі завжди ставив у пріоритет людське життя і здоров'я. У нас будуть брати участь у боях тільки підготовлені люди", — наголошував командир.

Громадська діяльність і кіно

Філімонов — один з ініціаторів рухів "Хто замовив Катю Гандзюк?", акцій на підтримку Сергія Стерненка, кількох гуманітарних та громадських проєктів із зоозахисту та допомоги дітям.

Філімонов зі Стерненком

Притула і Філімонов

За тиждень до початку повномасштабного вторгнення у прокат вийшов фільм "Носоріг" Олега Сенцова, де Сергій зіграв головну роль. За цю роль отримав кілька міжнародних нагород. Зокрема, став кращим актором Стокгольмського міжнародного кінофестивалю.

Кадр з фільму "Носоріг"

Нагороди та визнання

12 липня 2024 року Голова Служби Безпеки України Василь Малюк нагородив Сергія іменною зброєю. Має медаль "Захисник Маріуполя" та нагороду від предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Разом з Сергієм у батальйоні "Вовки Да Вінчі" воюють його брати Олексій та Віктор.

Олексій Філімонов (позивний Кліщ), фото hromadske

Віктор Філімонов, фото hromadske

Тепер ФСБ намагалася ліквідувати цього досвідченого командира, який продовжує справу легендарного Дмитра Коцюбайла та веде у бій майже тисячу українських воїнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як виглядає могила Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Дмитро захищав Україну від окупантів з 2014 року.