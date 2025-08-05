"Кілька разів на рік точно": Буданов розповів, як проводить час удвох із дружиною (відео)

Головний український розвідник Кирило Буданов зізнався, що втратив, ставши військовим

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, як робота впливає на його особисте життя. За словами голови ГУР, він нічого не втратив, але трохи порушив собі нервову систему через специфіку роботи.

Буданов став гостем випуску рубрики "Професії" на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай. У цьому інтерв'ю Кирило Олексійович, відповідаючи на запитання блогерки, зізнався, що не вважає, що щось втратив, коли став розвідником.

Тільки здобув, нічого не втратив. А що я міг втратити? Нервову систему порушив собі, все. Більше нічого.

Кирило Буданов – начальник ГУР МО України

На питання про те, як виглядає його звичайний день, і чи є в ньому місце для звичайних прогулянок на свіжому повітрі чи поїздки на море, Буданов зазначив, що його робота трохи відрізняється від роботи пересічних розвідників.

Я – керівник. Мій звичайний день трохи відрізняється від того образу, про який ви питаєте. У мене адміністративна робота.

Кирило Буданов із дружиною Маріанною

Також очільник військової розвідки розповів, що, як і всі люди, намагається кудись виходити з дружиною. А ось виїхати на море за кордон зараз не може собі дозволити.

Кілька разів на рік точно можу, кудись виходжу з дружиною, бо все ж таки ми люди. Ну от на балет із дружиною сходили нещодавно. Всім раджу.

Маріанна Буданова — дружина Кирила Буданова

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