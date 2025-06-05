Є однією з найбагатших дружин-політиків у Росії: що відомо про дружину російського перемовника Мединського
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Дружина представника країни-агресорки займається нерухомістю
Володимир Мединський є керівником російської делегації на перемовинах з Україною. Він народився в Україні, але підтримує війну Росії проти нашої держави. Також Мединський є радником кривавого диктатора Володимир Путіна. Водночас особисте життя політик не часто коментує.
"Телеграф" розповість, що відомо про дружину перемовника від Росії, а також чим вона займається.
Що відомо про дружину Володимира Мединського
Політик вже багато років перебуває у шлюбі з Мариною Нікітіною. Після весілля вона взяла прізвище чоловіка. Подружжя виховує четверо дітей — двоє доньок і двоє синів. Останнього сина дружина політика країни-терористки народжувала у 2017 році. Діти Мединського навчаються у московських школах.
Цікаво, що Мединська вважається однією з найбагатших дружин політиків у Росії. Вона займається здачею в оренду комерційної нерухомості. Представники політика пояснювали, що подружжя упродовж 15 років купувало різні приміщення за власні та позичені кошти.
У 2019 році Мединський придбав двохповерховий пентхаус за 200 мільйонів рублів в елітному ЖК "Садові квартали". Маєток передбачає спортзал, камін, терасу, гардеробні та власний парк. Цю нерухомість політик записав на дружину.
Опозиційний політик Олексій Навальний з'ясував, що для придбання такого особняку, політику потрібно було відкладати абсолютно всі свої доходи від 2013 року. Тож у розслідуванні припустили, що Мединський міг брати відкати з фінансування кінематографу.
У 2023 році дружина політика і його на той час 17-річна донька поїхали відпочивати у Канни. Це відбулося в той час, коли Мединський випустив нові підручники з історії для 10-11 класів про "поганий Захід".
У книжках йдеться про те, що Захід прагне знищення Росії та звинуватив Європу у нібито зриві перемовин Росії та України у 2023 році. Однак він не зазначив про те, як Росія бомбить українські міста та вбиває мешканців. Також цікаво, що донька Мединського часто буває в Європі, зокрема зізнавалась у любові Італії.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину міністра оборони України Рустема Умєрова. Вона не живе в Україні.