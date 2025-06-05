Є однією з найбагатших дружин-політиків у Росії: що відомо про дружину російського перемовника Мединського

Дружина представника країни-агресорки займається нерухомістю

Володимир Мединський є керівником російської делегації на перемовинах з Україною. Він народився в Україні, але підтримує війну Росії проти нашої держави. Також Мединський є радником кривавого диктатора Володимир Путіна. Водночас особисте життя політик не часто коментує.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружину перемовника від Росії, а також чим вона займається.

Що відомо про дружину Володимира Мединського

Політик вже багато років перебуває у шлюбі з Мариною Нікітіною. Після весілля вона взяла прізвище чоловіка. Подружжя виховує четверо дітей — двоє доньок і двоє синів. Останнього сина дружина політика країни-терористки народжувала у 2017 році. Діти Мединського навчаються у московських школах.

Подружжя Мединських, фото з мережі

Цікаво, що Мединська вважається однією з найбагатших дружин політиків у Росії. Вона займається здачею в оренду комерційної нерухомості. Представники політика пояснювали, що подружжя упродовж 15 років купувало різні приміщення за власні та позичені кошти.

У 2019 році Мединський придбав двохповерховий пентхаус за 200 мільйонів рублів в елітному ЖК "Садові квартали". Маєток передбачає спортзал, камін, терасу, гардеробні та власний парк. Цю нерухомість політик записав на дружину.

Мединський купив пентхаус за 200 мільйонів рублів, фото з мережі

Опозиційний політик Олексій Навальний з'ясував, що для придбання такого особняку, політику потрібно було відкладати абсолютно всі свої доходи від 2013 року. Тож у розслідуванні припустили, що Мединський міг брати відкати з фінансування кінематографу.

Навальний припускав, що Мединський міг брати відкати, фото з мережі

У 2023 році дружина політика і його на той час 17-річна донька поїхали відпочивати у Канни. Це відбулося в той час, коли Мединський випустив нові підручники з історії для 10-11 класів про "поганий Захід".

Дружина та донька Мединського відпочивали у Каннах, фото з мережі

У книжках йдеться про те, що Захід прагне знищення Росії та звинуватив Європу у нібито зриві перемовин Росії та України у 2023 році. Однак він не зазначив про те, як Росія бомбить українські міста та вбиває мешканців. Також цікаво, що донька Мединського часто буває в Європі, зокрема зізнавалась у любові Італії.

Донька Мединського подорожує Європою, фото з мережі

Донька Мединського їздить відпочивати у Європу, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину міністра оборони України Рустема Умєрова. Вона не живе в Україні.