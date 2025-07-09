Заробляє більше, ніж її відомий чоловік: що відомо про дружину прем'єра Шмигаля

Вперше Катерина з'явилася на публіці у 2021 році

Обраниця Дениса Шмигаля Катерина — одна із тих дружин політиків, хто обирає непублічне життя і є надійним тилом свого чоловіка. Однак це не робить її нецікавою для преси. Вона має власний бізнес, а нещодавно опинилася в центрі уваги через автомобіль, який не задекларувала.

Хто вона, загадкова дружина прем'єр-міністра України, розповідає "Телеграф". У шлюбі із Денисом Шмигалем вона вже понад 25 років.

Що відомо про дружину Дениса Шмигаля

Катерина Шмигаль (дівоче прізвище невідоме) народилася у 1975 році. Із майбутнім прем’єр-міністром вона одружилася у 1998 році. Жінка була однією із власників "Кам’янецької пекарні".

Згодом Катерина отримала частку у ТОВ "NextBike Україна", який займався наданням послуг прокату велосипедів. Цим бізнесом вона займалася з 2016 по 2017 рік.

У січні 2024 року стало відомо, що Катерина за рік заробила у вісім разів більше грошей, аніж її чоловік. Сукупний дохід Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн. А його дружина Катерина заробила 7,09 млн грн з підприємницької діяльності і ще 27,6 тис грн вона отримала як пенсію за інвалідністю. Готівкою прем'єр-міністр тримав 140 тисяч, а його дружина — 68 тисяч гривень.

Незадекларована автівка

Дружина Шмигаля придбала Range Rover Sport і зареєструвала його на фірму, яку нещодавно створила. Журналісти "Слідство.Інфо" виявили, що Катерина користується машиною в особистих цілях. Однак у декларації Шмигаля цієї автівки немає.

У розслідуванні йдеться, що Катерина створила приватне підприємство "КАДіС УА". Вона була єдиною власницею бізнесу, який мав займатися орендою майна. Однак бізнес-активності цього підприємства журналісти не виявили. Проте, за півтора місяця після створення компанії, на неї було зареєстроване авто Range Rover Sport 2022 року.

Відомо, що у подружжя є дві доньки — Анна та Софія. Анна отримала вищу освіту в університеті "Львівська політехніка", а також навчалася у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

У публічному просторі Катерина Шмигаль вперше з'явилася у 2021 році. Тоді вона разом із чоловіком та дітьми з'явилася на святкуванні 30-річчя незалежності України.

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