Зовні був схожий на Трампа, але жив у його тіні: від чого помер брат президента США і що про нього відомо (фото)

Президент США Дональд Трамп народився та виріс у великій родині. Окрім нього батьки виховували ще двох братів та двох сестер. Наймолодшим із них був Роберт Трамп, який помер у 2020 році.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав брат лідера США та чим займався. Ми дізналися деякі подробиці з життя Роберта Трампа.

Роберт Трамп — що про нього відомо

Роберт Трамп, молодший брат президента США Дональда Трампа, народився 26 серпня 1948 року в районі Квінс (Нью-Йорк). Здобувши економічну освіту в університеті Бостона, він не тільки добре проявив себе в навчанні, але й активно займався футболом. У 1969 році Роберт став капітаном команди й був визнаний найціннішим гравцем сезону (MVP).

Дональд Трамп у дитинстві (крайній ліворуч) з Робертом (крайній праворуч)

Після початку кар’єри на Волл-стріт брат президента США незабаром приєднався до сімейного бізнесу та зайнявся управлінням нерухомістю Trump Organization за межами Манхеттена. Він очолював Trump Management і входив до ради директорів компанії ZeniMax Media, відомої такими популярними відеоіграми, як Fallout і The Elder Scrolls. Роберт був одружений двічі, але спадкоємців не залишилося.

Роберт Трамп у молодості, Фото: Getty Images

Роберт був схожий на Трампа лише зовні

Дональд і Роберт Трамп зовні були схожі — вони мали спільні риси обличчя, особливо виразні підборіддя та ніс, а також подібну статуру. Проте характером вони помітно відрізнялися.

Роберт вів спокійніше і потаємніше життя, що створювало відчуття, ніби він жив у тіні свого знаменитого брата. Дональд одного разу охарактеризував його як "більш врівноважену і поступливу" людину.

Дональд Трамп разом із братом Робертом, Фото: Getty Images

Роберт ладнає майже з усіма, що полегшує моє життя, адже іноді мені доводиться грати роль "поганого хлопця" Дональд Трамп

Але при цьому Роберт завжди був на боці рідного брата і заявляв, що "підтримує Дональда на 1000 відсотків". Між ними були близькі стосунки, і Роберт намагався захистити репутацію сім’ї.

Роберт підтримував політику Дональда, Фото: Getty Images

Незадовго до смерті він подав позов проти племінниці Мері Трамп, намагаючись зупинити вихід її книги "Занадто багато і ніколи не достатньо", вважаючи, що вона порушує раніше укладену угоду про нерозголошення. Публікацію книги було припинено, але в результаті мемуари побачили світ, набули популярності та викликали бурхливі обговорення.

Роберт Трамп був одружений двічі, але дітей не мав, Фото: Getty Images

Коли й від чого помер Роберт Трамп

У серпні 2020 року здоров’я Роберта Трампа різко погіршилося, і його екстрено госпіталізували. 15 серпня він помер в одній із лікарень Нью-Йорка, не доживши до 73 років.

Роберт Трамп помер у 2020 році, Фото: Getty Images

З тяжким серцем я повідомляю, що мій чудовий брат Роберт мирно пішов із життя сьогодні вночі. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Мені його сильно не вистачатиме, але ми ще зустрінемося Дональд Трамп

