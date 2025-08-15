Рус

Майже лисий та виснажений? Вигляд Путіна по прибуттю на Аляску здивував (фото, відео)

Тетяна Крутякова
Путін прилетів на Аляску на зустріч з Трампом
Путін прилетів на Аляску на зустріч з Трампом. Фото Колаж "Телеграф"

Перші кадри з очільником РФ в США

Очільник Росії Володимир Путін прилетів на Аляску для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. У мережі вже з'явились перші кадри з російським лідером.

Відповідні фото і відео поширюють росЗМІ. Зазначається, що зустріч відбудеться в місті Анкориджі, штат Аляска.

На кадрах досить добре видно, що вік забирає своє у Путіна, адже волосся на голові настільки мало, що лисина виблискує навіть здалеку. До слова, Путін на 7 років молодший за Трампа, а старість його побили нібито більше.

Зустріч Трампа і Путіна
Путін на Алясці
Зустріч Трампа і Путіна
Путін потис руку Трампу

Трамп радо привітав Путіна в США, потис йому руку та щось сказав. Відповідні кадри вже вірусяться у мережі.

Зустріч Трампа і Путіна
Трамп і Путін на Алясці
Зустріч Трампа і Путіна
Зустріч Трампа і Путіна

Літак Путіна прибув до Аляски
Літак Путіна прибув до Аляски

Зауважимо, що першим до Аляски прибув Трамп. Його борт приземлився десь о 21:30 за Києвом. Сама ж зустріч лідерів запланована о 22:00 за Києвом (11:00 за Аляскою). Вона відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон у Анкориджі 15 серпня. Основна мета — обговорення завершення війни РФ проти України.

Додамо, що в аеропорту на злітній смузі заздалегідь підготували трап та розстелили червону доріжку. Окрім того, стало відомо, що США визначилися зі слоганом зустрічі Путіна і Трампа на Алясці — "Прагнучи миру". Гасло розміщене на банерах залу в Анкориджі.

Також у Білому домі заявили, що формат зустрічі "тет-а-тет" перетворився на "три на три", адже до Трампа приєднаються Марко Рубіо і Стів Віткофф. Також з Путіним прибули міністр закордони справ Росії Сергій Лавров та помічник очільника РФ Юрій Ушаков.

