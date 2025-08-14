Путін везе Трампу фейкові карти України: що він задумав

Зустріч відбудеться 15 серпня

Очільник Росії Володимир Путін на зустріч з президентом США Дональдом Трампом може взяти певні "історичні матеріали", в які ймовірніше ввійдуть і карти. Вони мають нібито виправдати агресію Кремля.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони. Зазначається, що основний наратив Путіна "Україна — штучна держава".

Російський лідер нібито планує показати Трампу "справжні карти" світу, де України "немає". У ЦПД пишуть, що голова Кремля буде просовувати ідею, що Україна "утворилась зі шматочків інших країн", а як окрема держава "ніколи не існувала". Саме такі "карти і наративи виправдають" агресію Кремля, а Путін хоче, щоб Трамп повірив у те, що "повномасштабне вторгнення було необхідним".

У ЦПД наголосили, що такі псевдоісторичні спекуляції — типовий прийом російської пропаганди. Путін вже неодноразово вдавався у публічних виступах до цього і навіть в інтерв'ю. До прикладу, взимку 2024 під час розмови з Такером Карсоном він наговорив чимало нісенітниць про "справжню історію Росії та України".

Але такі зазіхання Росії неприпустимі з погляду міжнародного права, у якому чітко прописані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою.

"Більшість сучасних країн або їх частин у минулому входили до інших держав. Це стосується і нинішньої РФ, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій РФ у минулому належали іншим державам – Німеччині, Швеції, Фінляндії тощо. Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн", — заявили у ЦПД.

Нагадаємо, що вже відомі місце і час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. Цей візит очільника Росії на територію США вже називають історичним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Росії цікаво обмовилися перед зустріччю Трампа та Путіна.