Хто кому втащить: якби Трамп і Путін зійшлися на рингу, то хто переміг би

ШІ проаналізував, на чиєму боці перевага

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці може бути не просто тихими посиденьками та розмовою віч-на-віч, а навіть "битвою". Саме тому виникає питання, а якби лідери дійсно зійшлись на рингу: хто кого б поклав на лопатки.

"Телеграф" вирішив це з'ясувати, звернувшись до штучного інтелекту. Зауважимо, що у матеріалі буде освітлено думку трьох різних ШІ — ChatGPT, Gemini та Grok.

Хто більший: вага, зріст і стан здоров'я

За даними різних джерел, Дональд Трамп має зріст до 190 см та вагу від 90 до 109 кг. А Путін — має зріст близько 170 см та вагу десь 73 кг. Тобто різниця у сантиметрах та кілограмах значна, а саме лідер Білого дому вищий за голову Кремля на 20 см та важчий на 20-40 кг.

Вік відграватиме не останню роль у гіпотетичному поєдинку, адже Трампу 79 років, а Путіну — 72. Тобто тут російський лідер має свої переваги, хоча різниця в 7 років в сімдесят з гаком може не бути досить разючою.

Фізична форма Трампа і Путіна теж викликає суперечки і ставить чимало питань до "поєдинку". Президент США має ожиріння і його індекс маси тіла, за різними даними, близький до 30 і це навіть попри заяви, що він у "здоровій формі і готовий до служби". Надмірну вагу добре видно на фото, хоча це маскують піджаком.

Як виглядає Трамп зараз

Путін на останніх фото виглядає не те, що худим, а подекуди навіть виснаженим. Однак від надмірної ваги не страждає, що може зіграти йому на користь.

Як виглядає Путін зараз

Щодо стану здоров'я, то за усіма даними обидва лідери мають задовільний стан організму. Проте є чимало питань, враховуючи вік, вагу і чимало курйозів Путіна з покривленим обличчям, рукою, яка не слухається, тощо.

Спортивне минуле

Відомо, що Трамп у молодості займався футболом та бейсболом, а саме у шкільні роки у школі New York Military Academy. За словами його товаришів, він "кидав м'яч 80 миль/год" на бейсбольному полі. Зараз же президент США займається гольфом і не дуже пристрасний до активного і важкого спорту.

Путін з 12 років займався єдиноборствами — самбо і дзюдо. Відомо, що він має найвищий пояс у дзюдо — 8-й дан. Досить часто пропагандисти транслювали те, як російський лідер продовжує підтримувати спортивну форму і займається, однак чи правда це — залишається питанням.

Хто кого переміг би у "поєдинку"

"Телеграф" запитав три ШІ, і кожен з них фактично був одноголосним у своєму вердикті. Враховуючи бойовий досвід, спортивне минуле, вагу та вік, штучний інтелект каже, що ймовірніше у поєдинку переміг би Путін. Адже Трамп, хоч і більший за свого супротивника, не має того досвіду, як голова Кремля.

ChatGPT про гіпотетичний бій Путіна і Трампа

Gemini про гіпотетичний бій Путіна і Трампа

Gemini про гіпотетичний бій Путіна і Трампа

Grok про гіпотетичний бій Путіна і Трампа

Однак цікаво, що Gemini прорахувавши відсоткову ймовірність перемоги, зазначив, що дати відповідь на це питання майже неможливо. Однак гіпотетично Трамп має 45% вірогідності перемоги, а Путін — 55%. Тобто різниця всього в 10%.

Зауважимо, що ці думки ШІ умовні і можуть не відповідати дійсності, адже чимало залежить від поточного стану супротивників, який медіа не відомий.

