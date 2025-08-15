Почти лысый и истощенный? Вид Путина по прибытию на Аляску удивил (фото, видео)
Первые кадры с главой РФ в США
Глава России Владимир Путин прилетел на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. В сети уже появились первые кадры с российским лидером.
Соответствующие фото и видео распространяют росСМИ. Отмечается, что встреча состоится в Анкоридже, штат Аляска.
На кадрах достаточно хорошо видно, что возраст забирает свое у Путина, ведь волос на голове настолько мало, что лысина сверкает даже издалека. К слову, Путин на 7 лет младше Трампа, а старость его побили якобы больше.
Трамп с радостью поприветствовал Путина в США, пожал ему руку и что-то сказал. Соответствующие кадры уже вирусятся в сети.
Заметим, что первым в Аляску прибыл Трамп. Его борт приземлился где-то в 21:30 по Киеву. Сама же встреча лидеров запланирована в 22:00 по Киеву (11:00 по Аляске). Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Основная цель – обсуждение завершения войны РФ против Украины.
Добавим, что в аэропорту на взлетной полосе заранее подготовили трап и разостлали красную дорожку. Кроме того, стало известно, что США определились со слоганом встречи Путина и Трампа на Аляске — "Стремясь к миру". Лозунг размещен на баннерах зала в Анкоридже.
Также в Белом доме заявили, что формат встречи "тет-а-тет" превратился в "три на три", ведь к Трампу присоединятся Марко Рубио и Стив Виткофф. Также с Путиным прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.
