Почти лысый и истощенный? Вид Путина по прибытию на Аляску удивил (фото, видео)

Первые кадры с главой РФ в США

Глава России Владимир Путин прилетел на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. В сети уже появились первые кадры с российским лидером.

Соответствующие фото и видео распространяют росСМИ. Отмечается, что встреча состоится в Анкоридже, штат Аляска.

На кадрах достаточно хорошо видно, что возраст забирает свое у Путина, ведь волос на голове настолько мало, что лысина сверкает даже издалека. К слову, Путин на 7 лет младше Трампа, а старость его побили якобы больше.

Путин на Аляске

Путин пожал руку Трампу

Трамп с радостью поприветствовал Путина в США, пожал ему руку и что-то сказал. Соответствующие кадры уже вирусятся в сети.

Трамп и Путин на Аляске

Встреча Трампа и Путина

Самолет Путина прибыл в Аляску

Заметим, что первым в Аляску прибыл Трамп. Его борт приземлился где-то в 21:30 по Киеву. Сама же встреча лидеров запланирована в 22:00 по Киеву (11:00 по Аляске). Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Основная цель – обсуждение завершения войны РФ против Украины.

Добавим, что в аэропорту на взлетной полосе заранее подготовили трап и разостлали красную дорожку. Кроме того, стало известно, что США определились со слоганом встречи Путина и Трампа на Аляске — "Стремясь к миру". Лозунг размещен на баннерах зала в Анкоридже.

Также в Белом доме заявили, что формат встречи "тет-а-тет" превратился в "три на три", ведь к Трампу присоединятся Марко Рубио и Стив Виткофф. Также с Путиным прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.

