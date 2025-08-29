Прем'єрка Італії Мелоні потрапила у скандал з інтимними фото. Всі деталі

Вона вже прокоментувала інцидент

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні обурена тим, що її фото публікували на порнографічному вебсайті Phica. Вона вимагає "покарання з найвищою суворістю".

Про це пише The Guardia. Зазначається, що в Італії спалахнув величезний скандал через платформу, де публікувались провокативні фото жінок без їх згоди.

Серед них опинилась і Мелоні, яка була шокована цим. Відомо, що чимало фото були відфотошоплені чи відредаговані для створення порнографічних зображень. Окрім того, вони супроводжувалися сексуалізованими та жорстокими коментарями. Підроблені зображення відомих жінок були представлені у "VIP-розділі" сайту.

"Я обурена тим, що сталося, – сказала Мелоні в інтерв’ю Corriere della Sera у п’ятницю. — Я хочу висловити свою солідарність і підтримку всім жінкам, яких образили".

Також до числа цих жінок увійшли лідер італійської опозиції Еллі Шляйн та місцева блогерка Кьяра Ферраньї. Сайт, ймовірно, існує з 2005 року, але був виявлений випадково лише у 2025 році. Наразі сайт закрито.

На платформі Phica було понад 700 000 підписників. Цікаво, що менеджери сайту, після його закриття, звинуватили користувачів у "неправильному використанні платформи". Поліція вже розпочала розслідування після отримання офіційних скарг від кількох політиків лівоцентристської Демократичної партії (PD).

Зауважимо, що "Phica" — гра сленгових слів італійської мови, що використовуються з помилкою, і означає "вагіна".

