Премьер Италии Мелони попала в скандал с интимными фото. Все детали

Она уже прокомментировала инцидент

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони возмущена тем, что ее фото публиковали на порнографическом вебсайте Phica. Она требует "наказания с высокой строгостью".

Об этом пишет The Guardia. Отмечается, что в Италии разразился огромный скандал из-за платформы, где публиковали провокационные фото женщин без их согласия.

Среди них оказалась и Мелони, которая была шокирована этим. Известно, что многие фотографии были отфотошоплены или отредактированы для создания порнографических изображений. Кроме того, они сопровождались сексуальными и жестокими комментариями. Поддельные изображения известных женщин были представлены в "VIP-разделе" сайта.

"Я возмущена произошедшим, – сказала Мэлони в интервью Corriere della Sera в пятницу. – Я хочу выразить свою солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили".

Джорджия Мэлони

Также в число этих женщин вошли лидер итальянской оппозиции Элли Шляйн и местная блоггер Кьяра Ферраньи. Сайт, вероятно, существует с 2005 года, но был обнаружен случайно только в 2025 году. Сейчас сайт закрыт.

Элли Шляйн

Кьяра Ферраньи

На платформе Phica было более 700 000 подписчиков. Интересно, что менеджеры сайта после его закрытия обвинили пользователей в "неправильном использовании платформы". Полиция уже приступила к расследованию после получения официальных жалоб от нескольких политиков левоцентристской Демократической партии (PD).

Заметим, что "Phica" — игра сленговых слов итальянского языка, которые используют с ошибкой, и означает "вагина". Полиция приступила к расследованию после получения официальных жалоб от нескольких политиков левоцентристской Демократической партии (PD).

Ранее "Телеграф" рассказывал, делала ли Брижит Макрон, первая леди Франции, пластические операции.