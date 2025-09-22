За відсутності дружини Трамп втішав іншу. Таємниче зникнення Меланії поставило всіх на вуха
Перша леді не з’явилася на публіці після прильоту з Британії
На церемонії прощання з відомим американським політиком та консервативним активістом Чарлі Кірком стався несподіваний епізод, який викликав бурхливе обговорення американців у мережі.
Дональд Трамп з’явився на заході, який відбувся в місті Глендейл, штат Арізона, в неділю, 21 вересня, один — без своєї дружини Меланії. Її відсутність одразу привернула увагу, а в соцмережах почали гадати про причини таємничого зникнення першої леді США.
Як повідомляє The Irish Daily Star, особливу увагу викликав момент, коли Трамп обіймав і підтримував вдову покійного — 36-річну Еріку Кірк. Жести втіхи, здавалося б, доречні у трагічній ситуації, багато хто сприйняв неоднозначно. Користувачі активно коментують кадри з церемонії, де американський лідер був дуже уважний до вдови Кірка.
Відсутність Меланії на такому важливому заході лише посилили хвилю чуток про сімейні негаразди Трампів. У мережі деякі користувачі навіть пишуть, що "розчаровані" першою леді США та її ігноруванням жалобної церемонії на честь соратника її чоловіка. Сама Меланія Трамп не з’являлася на публіці після її з Дональдом прильоту з Великої Британії.
Чим Меланія Трамп була так зайнята в неділю, що не змогла бути присутньою на панахиді по Чарлі? Розчарована тим, що не приєдналася до чоловіка та не вшанувала пам’ять Чарлі та його родини
Нагадаємо, що президентське подружжя шикарно прийняли король Чарльз III та інші члени монаршої родини. Раніше ми розповідали, як у Британії Меланія Трамп і королева Камілла підтримали українців.