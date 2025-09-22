За відсутності дружини Трамп втішав іншу. Таємниче зникнення Меланії поставило всіх на вуха

Перша леді не з’явилася на публіці після прильоту з Британії

На церемонії прощання з відомим американським політиком та консервативним активістом Чарлі Кірком стався несподіваний епізод, який викликав бурхливе обговорення американців у мережі.

Дональд Трамп з’явився на заході, який відбувся в місті Глендейл, штат Арізона, в неділю, 21 вересня, один — без своєї дружини Меланії. Її відсутність одразу привернула увагу, а в соцмережах почали гадати про причини таємничого зникнення першої леді США.

Як повідомляє The Irish Daily Star, особливу увагу викликав момент, коли Трамп обіймав і підтримував вдову покійного — 36-річну Еріку Кірк. Жести втіхи, здавалося б, доречні у трагічній ситуації, багато хто сприйняв неоднозначно. Користувачі активно коментують кадри з церемонії, де американський лідер був дуже уважний до вдови Кірка.

Дональд втішив Еріку Кірк. Фото: Getty Images

Ось така от жалоба. Фото: Getty Images

Відсутність Меланії на такому важливому заході лише посилили хвилю чуток про сімейні негаразди Трампів. У мережі деякі користувачі навіть пишуть, що "розчаровані" першою леді США та її ігноруванням жалобної церемонії на честь соратника її чоловіка. Сама Меланія Трамп не з’являлася на публіці після її з Дональдом прильоту з Великої Британії.

Чим Меланія Трамп була так зайнята в неділю, що не змогла бути присутньою на панахиді по Чарлі? Розчарована тим, що не приєдналася до чоловіка та не вшанувала пам’ять Чарлі та його родини пишуть американці у мережі

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що президентське подружжя шикарно прийняли король Чарльз III та інші члени монаршої родини. Раніше ми розповідали, як у Британії Меланія Трамп і королева Камілла підтримали українців.