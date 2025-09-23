У Меланії Трамп з’явився двійник? У мережі обговорюють загадкову жінку на похороні Чарлі Кірка

Перша леді США не з’являлася на публіці після повернення з Лондона, але на похороні Чарлі Кірка помітили жінку, схожу на Меланію

Особистість Меланії Трамп останнім часом знову опинилася у центрі уваги. Перша леді США "зникла" після повернення з Лондона, куди літала з офіційним візитом разом із Дональдом Трампом. Як писали американські ЗМІ, вона не з’явилася також і на церемонії прощання з активістом та соратником президента США Чарлі Кірком. Однак тепер у мережі заговорили, що у Меланії з’явився двійник.

Жінку, дуже схожу на першу леді, помітили на кадрах з панахиди за Кірком на стадіоні State Farm у Глендейлі, штат Арізона. На відео видно, що ймовірний "двійник" Меланії незворушно сиділа поза Трампом, поки він мило розмовляв з Ілоном Маском.

Користувачі відразу почали обговорювати цю загадкову жінку. Частина юзерів впевнені, що це була Меланія власною персоною, інші стверджують, що жінка — двійник першої леді, яку, на їхню думку Білий дім використовує не вперше.

Це Меланія на задньому плані?

І я так і думав! Вона що зовсім награлася? Її волосся раптом стало набагато темнішим — здається, я не бачив її сьогодні в залі очікування.

Фотографія справжня, зроблена сьогодні біля меморіалу Чарлі Кірка в Арізоні. Жінка на задньому плані — Меланія Трамп.

Варто зазначити, що вже не вперше в мережі виникають суперечки про можливого двійника Меланії. Так, у листопаді 2024 року ходили чутки, що Трамп привів на виборчі дільниці двійника своєї дружини, коли голосував на президентських виборах у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.

Раніше користувачі також припустили, що Меланія насправді не була на похороні Папи Франциска у квітні чи на військовому параді Трампа на честь 250-річчя Армії США в червні 2025 року.

