У Трампа помітили ознаки деменції: як це відображається на його поведінці

Психолог вказав на ознаки, які свідчать про деменцію у президента США

У президента США Дональда Трампа з’явилися ознаки, що вказують на деменцію. Стан здоров’я політика останнім часом став гарячою темою, яку обговорюють не лише користувачі мережі, а й професійні лікарі.

Так, психолог Джон Гартнер, який працював позаштатним професором медичної школи Університету Джонса Хопкінса, розповів у підкасті The Daily Beast, що помітив у Трампа серйозне погіршення стану, яке може вказувати на недоумство.

За словами доктора Гартнера, у президента США спостерігається порушення мовних та рухових навичок, а також контролю імпульсів. Це може свідчити про деменцію.

Ми спостерігаємо серйозне погіршення функцій мови, мислення, психомоторної активності, контролю імпульсів та інших областей. Багато хто не усвідомлює, що Дональд Трамп раніше був дуже красномовною людиною. Джон Гартнер

Лікар нагадав, що раніше президент США говорив багато, красиво та зв'язно. Однак тепер його здатність до красномовства погіршується. Він може забувати, про що починав говорити, а іноді відверто брехати. Ці сигнали викликають занепокоєння у лікарів та користувачів мережі, які останнім часом активно обговорюють стан здоров’я Трампа.

При цьому Білий дім заявляє про чудовий стан здоров’я президента США, а сам Трамп у соцмережах нещодавно написав, що ще ніколи не почував себе так добре, як зараз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дональд Трамп станцював на похороні Чарлі Кірка разом з його вдовою. Відео активно обговорюють у соцмережах.