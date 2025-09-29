Гуляв окупованим Кримом з Путіним: де похований прем'єр Італії Берлусконі

Берлусконі підтримував Путіна у війні з Україною

Сільвіо Берлусконі — медіамагнат, мільярдер і тричі прем’єр-міністр Італії, який для українців більш відомий як "великий друг Путіна". Він був справжнім скандалістом, якого звинувачували у корупції та шахрайстві і тим, хто оточував себе молодими жінками, іноді навіть неповнолітніми.

Що потрібно знати:

Сільвіо Берлусконі — медіамагнат і тричі прем’єр Італії, відомий скандалами та дружбою з Путіним

Він створив медіаімперію і тривалий час був впливовим політиком

Тіло політика було кремовано

Помер політик від лейкемії у 2023 році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де похований Сільвіо Берлусконі.

Що відомо про кар’єру Берлусконі

Народився майбутній мільярдер в Мілані, 29 вересня 1936 року. Свою кар’єру почав у як співак на круїзних лайнерах, але справжній прорив зробив у медіа. Він створив медіаімперію Mediaset, контролюючи телеканали, газети й рекламний бізнес. Фактично він перетворив телевізор на головну зброю політики й маркетингу в Італії.

У політику він вирішив податися у 1994 році. Тоді він заснував партію "Вперед, Італіє!" і за деякий час став прем’єром. У 2014 році Берлусконі було визнано винним у податковому шахрайстві і заборонено балотуватися на політичні посади до 2019 року.

Сільвіо Берлусконі. Фото: Getty Images

Берлусконі був ще тим "жартівником". Зокрема, після обрання президентом США Барака Обаму, він висловився так: "Молодий, красивий і засмаглий". Свій "дотепний" жарт він постійно повторював. Також якось розповів анекдот про СНІД : "Хворий на СНІД запитує свого лікаря, чи принесе йому користь лікування піском. "Ні", — відповідає лікар, "але ви звикнете жити під землею".

Сільвіо Берлусконі. Фото: Getty Images

Що відомо про дружбу Берлусконі з Путіним

Глава Кремля називав Берлусконі "милою людиною і справжнім другом". Путін казав, що завжди захоплювався мудрістю італійського політика. Із такої дружби витікали неоднозначні моменти — Берлусконі приїздив до анексованого Росією Криму в 2015 році.

Берлусконі у Путін у Криму, 2015 рік. Фото: Getty Images

Після початку повномасштабного вторгнення Берлусконі відверто підтримував російського диктатора та пропонував Європі "змусити українців прийняти вимоги Путіна". Він також заявляв, що якби Володимир Зеленський "припинив атакувати два підтримувані росією регіони Донбасу, війни б не сталося". Після цього прем'єра Італії було названо "VIP-пропагандистом" Путіна.

Володимир Путін і Сільвіо Берлусконі. Фото: Getty Images

Причина смерті і де похований Берлусконі

Політика не стало 12 червня 2023 року в Мілані. Причиною стала ускладнена форма хронічної лейкемії.

Сільвіо Берлусконі. Фото: Getty Images

Тіло Берлусконі було кремовано. Його прах поховали у мавзолеї на території його вілли San Martino в Аркоре, у "Каплиці святого Мартіна" поряд із могилами батьків чи родини. У мережі немає фото ані цього мавзолею, ані вигляду місця поховання політика.

