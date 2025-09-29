Гулял по оккупированому Крыму с Путиным: где похоронен премьер Италии Берлускони

Берлускони поддерживал Путина в войне с Украиной

Сильвио Берлускони — медиамагнат, миллиардер и трижды премьер-министр Италии, для украинцев более известный как "большой друг Путина". Он был настоящим скандалистом, обвиняемым в коррупции и мошенничестве и тем, кто окружал себя молодыми женщинами, иногда даже несовершеннолетними.

Что нужно знать:

Сильвио Берлускони — медиамагнат и трижды премьер Италии, известный скандалами и дружбой с Путиным

Он создал медиаимперию и долгое время был влиятельным политиком

Тело политика было кремировано

Умер политик от лейкемии в 2023 году. "Телеграф" решил выяснить, где похоронен Сильвио Берлускони.

Что известно о карьере Берлускони

Родился будущий миллиардер в Милане, 29 сентября 1936 года. Свою карьеру начал в качестве певца на круизных лайнерах, но настоящий прорыв совершил в медиа. Он создал медиаимперию Mediaset, которая контролировала телеканалы, газеты и рекламный бизнес. Фактически он превратил телевизор в главное оружие политики и маркетинга в Италии.

В политику он решил пойти в 1994 году. Тогда он основал партию "Вперед, Италия!" и через некоторое время стал премьером. В 2014 году Берлускони был признан виновным в налоговом мошенничестве и ему запретили баллотироваться на политические должности до 2019 года.

Сильвио Берлускони. Фото: Getty Images

Берлускони был еще тем "шутником". В частности, после избрания президентом США Барака Обаму, он высказался так: "Молодой, красивый и загорелый". Свою "остроумную" шутку он постоянно повторял. Также как-то рассказал анекдот о СПИДе: "Больной СПИДом спрашивает своего врача, принесет ли ему пользу лечение песком. "Нет", — отвечает врач, "но вы привыкнете жить под землей".

Сильвио Берлускони. Фото: Getty Images

Что известно о дружбе Берлускони с Путиным

Глава Кремля называл Берлускони "милым человеком и настоящим другом". Путин говорил, что всегда увлекался мудростью итальянского политика. Из такой дружбы вытекали неоднозначные моменты — Берлускони приезжал в аннексированный Россией Крым в 2015 году.

Берлускони в Путине в Крыму, 2015 год. Фото: Getty Images

После начала полномасштабного вторжения Берлускони откровенно поддерживал российского диктатора и предлагал Европе "заставить украинцев принять требования Путина". Он также заявлял, что если бы Владимир Зеленский "прекратил атаковать два поддерживаемых россией региона Донбасса, войны бы не произошло". После этого премьер Италии был назван "VIP-пропагандистом" Путина.

Владимир Путин и Сильвио Берлускони Фото: Getty Images

Причина смерти и где похоронен Берлускони

Политика не стало 12 июня 2023 года в Милане. Причиной стала усложненная форма хронической лейкемии.

Сильвио Берлускони. Фото: Getty Images

Тело Берлускони было кремировано. Его прах похоронили в мавзолее на территории его виллы San Martino в Аркоре, в "Часовке святого Мартина" рядом с могилами родителей или семьи. В сети нет фото ни этого мавзолея, ни места захоронения политика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила жены Сталина. Она застрелилась после ссоры с ним.