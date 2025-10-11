У пафосному відео Трампа знайшли дивну деталь: чому президент США сів у калюжу

Команда американського президента опублікувала у соцмережах відео з дозвіллям Дональда Трампа. На тлі звучить композиція "Не розслабляйся" казахського російськомовного репера Скриптоніта.

Президент США зіграв у гольф зі своєю 18-річною онукою Кай Медісон Трамп. Відповідне відео було опубліковано на сторінках у соцмережах, які були створені спеціально під виборчу кампанію політика та нині функціонують як персональний медіа-канал Дональда Трампа.

У відео, назване "Переможці", глава білого будинку керує гольф-каром, б’є по м’ячу та змагається з дочкою Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Хейдон.

При цьому всі дії відбуваються під "саундтрек" — композицію "Не розслабляйся" репера з Казахстану Аділя Жалелова, який виступає під творчим псевдонімом "Скриптоніт".

До речі, в Instagram до Трампа набігли російськомовні користувачі, які відзначали "відмінний музичний смак" глави США і не виключають, що композиція може злетіти в американських чартах.

У той же час цей трек використовувався користувачами понад 200 разів, навіть з України.

Трек Скриптоніту використовувався 214 разів

Скриптоніт. Що про нього відомо.

Скриптоніт

Казахський реп-виконавець Скриптоніт (Аділь Жалелов) народився 3 червня 1990 року в Ленінському, Казахська РСР. З початку повномасштабної війни РФ проти України музикант зупинив свою концертну діяльність у Росії та переїхав до Астани. У травні 2022 року він взяв участь у благодійному фестивалі Blago Fest на підтримку України. Також у 2022 році він відправляв 20 тисяч доларів на медичну допомогу до фонду Маші Єфросініної.

У той же час, як зазначає ресурс Stars About War, раніше артист співпрацював із лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету РФ, опосередковано фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків даного виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music та в соцмережах також допомагає спонсорувати війну.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що лише за перші 100 днів президентства Дональд Трамп здійснив 28 візитів до своїх гольф-клубів.