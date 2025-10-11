Команда американского президента опубликовала в соцсетях видео с досугом Дональда Трампа. На фоне звучит композиция "Не расслабляйся" казахского русскоязычного рэпера Скриптонита.

Президент США сыграл в гольф со своей 18-летней внучкой Кай Мэдисон Трамп. Соответствующее видео было опубликовано на страницах в соцсетях, которые были созданы специально под избирательную кампанию политика и сейчас функционируют как персональный медиа-канал Дональда Трампа.

В видео, названное "Победители", глава белого дома управляет гольф-каром, бьет по мячу и соревнуется с дочерью Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон.

При этом, все действия совершаются под "саундтрек" — композицию "Не расслабляйся" репера из Казахстана Адиля Жалелова, выступающего под творческим псевдонимом "Скриптонит".

К слову, в Instagram к Трампу набежали русскоязычные пользователи, которые отмечали "отменный музыкальный вкус" главы США и не исключают, что композиция может взлететь в американских чартах.

Коментарии в Instagram

В то же время данный трек использовался пользователями более 200 раз, даже и из Украины.

Трек Скриптонита использовался 214 раз

Скриптонит. Что о нем известно.

Скриптонит

Казахский рэп-исполнитель Скриптонит (Адиль Жалелов) родился 3 июня 1990 года в Ленинском, Казахской ССР. С начала полномасштабной войны РФ против Украины музыкант остановил свою концертную деятельность в России и переехал в Астану. В мае 2022 года он принял участие в благотворительном фестивале Blago Fest в поддержку Украины. Также в 2022 году он отправлял 20 тысяч долларов на медицинскую помощь в фонд Маши Ефросининой.

В то же время, как отмечает ресурс Stars About War, ранее артист сотрудничал с лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет РФ, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях также помогает спонсировать войну.

