Військовий експерт пояснив, навіщо Путін вимахується "Буревестником"

Снєгирьов пояснив, що за заявами про "необмежену дальність" стоїть політична гра Кремля

26 жовтня Володимир Путін заявив про випробування крилатої ракети "Буревестник" з ядерною силовою установкою, яка, за його словами, має "необмежену дальність". Москва подає це як прорив у стратегічних озброєннях. Проте експерти вважають, що за гучними словами стоїть не військовий успіх, а спроба політичного тиску на США та НАТО.

Що потрібно знати

Путін заявив про успішне випробування ракети "Буревестник" з ядерною установкою

Експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що демонстрація — це політичний шантаж

Дональд Трамп розкритикував Путіна, заявивши, що замість випробувань Росія має завершити війну проти України

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" політолог і військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, що демонстрації на кшталт "Буревісника" є елементом багаторівневої стратегії Кремля. На його думку, Росія водночас намагається діяти у двох напрямках: з одного боку, демонструє військову активність — випробування ракет, маневри біля кордонів НАТО, порушення повітряного простору європейських країн та диверсії на підприємствах у Великій Британії, а з іншого — декларує нібито готовність до миру.

Ця демонстрація має одну мету — змусити Захід прийняти російські умови завершення війни в Україні. Кремль показує: якщо домовленостей не буде — "ми готові до ескалації", якщо ж погодяться — "ми готові зняти з повістки дня ядерну загрозу". Дмитро Снєгирьов, експерт

Снєгирьов нагадує, що російські провокації посилилися поблизу шведського острова Готланд, який має стратегічне значення для контролю Балтійського моря. Крім того, Москва розгортає нові військові бази поблизу фінського кордону, зокрема в районі Петрозаводська.

Це не підготовка до наступу, а демонстрація сили. Росія хоче показати, що нібито здатна протистояти НАТО, якщо альянс розширить військово-технічну співпрацю з Україною. Дмитро Снєгирьов, експерт

Дані "Буревестника"

Що відомо про випробування "Буревестника"

Росія заявила, що 21 жовтня відбулись випробування ядерної ракети "Буревестник". За словами начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, ракета нібито пролетіла 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин. У Кремлі також повідомили, що Путін доручив "визначити можливі способи застосування" нового озброєння і "почати підготовку інфраструктури" для його розміщення у військах. Втім, як зазначають аналітики Defense Express, наразі немає жодних незалежних підтверджень, що такі випробування справді відбулися.

Ймовірний вигляд "Буревестника"

Трамп нагадав, що зброя є не тільки в Путіна

На заяву Путіна про випробування "Буревестника" відреагував президент США Дональд Трамп, розкритикувавши російського лідера за "неправильні пріоритети". На його думку, потрібно не ракети випробовувати, а закінчувати війну. Американський президент також нагадав про розміщення атомного підводного човна США поблизу російських берегів і заявив, що Вашингтон не потребує демонстрацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багато разів випробування "Буревестника" закінчувались невдало. Для РФ — це ракета довгобуд, розробку якої почали ще на початку 2000-х. Зазначимо, ракету вважають дуже небезпечною навіть для самих росіян, вже охрестили "літаючим Чорнобилем", бо вона забрала кілька життів, а в СРСР через її потенційну небезпеку для розробників план згорнули.