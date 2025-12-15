Українець, що вижив у Голокості, загинув як герой під час теракту у Австралії (фото)

Пара прожила у шлюбі 50 років

Літній українець загинув, рятуючи дружину під час теракту в австралійському місті Сідней на пляжі Бонді-Біч під час святкування єврейського свята Ханука. Чоловік вижив у Голокості (тотальний геноцид європейських євреїв нацистським режимом Німеччини в роки Другої світової війни), але куля терористів обірвала його життя.

Що треба знати:

Двоє чоловіків 50 та 24 років стріляли в учасників святкування Хануки в Австралії

За останніми даними, загинуло 15 людей, що 40 постраждали

Цей напад став найбільш смертоносним випадком стрілянини в країні з 1996 року

Про загибель Алекса Клейтмана повідомляє Daily Mail. Його дружина Лариса розповіла, що чоловіка застрелили, коли він намагався захистити її. Isranews.tv пише, що Алекс пережив Голокост.

Він прийшов на пляж Бонді, щоб відзначити Хануку. Для нас це свято протягом багатьох років було дуже, дуже особливим … Йому вистрілили в потилицю, бо він піднявся, щоб захистити мене, – розповіла Лариса

Лариса Клейтман

Подружжя Клейтман

Пара приїхала до Австралії з України та прожила у шлюбі 50 років. Подружжя має двох дітей та 11 онуків.

Алекс та Лариса приїхали з Матравіля, щоб відсвяткувати Хануку. Це — єврейське "Свято Світла" або "Свято Вогнів" тривалістю вісім днів, що символізує перемогу світла над темрявою.

Теракт в Австралії — що відомо

На честь Хануки в Сіднеї проводять єврейський фестиваль та дитяче свято. Двоє озброєних гвинтівкою та дробовиком чоловіків почали стріляти в людей поблизу павільйону Бонді у східному передмісті Сіднея. Деякі свідки повідомляють, що терористи зробили понад 30 пострілів.

Один з терористів

За даними Sky News, загинуло 15 людей, серед яких 10-річна дівчинка. Постраждало ще щонайменше 40 людей.

Поліція застрелила 50-річного терориста на місці подій. Другий, 24-річний нападник також важко поранений та перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі чоловік підірвав три гранати у під’їзді.