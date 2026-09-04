Вчені відкрили супервулкан силою у тисячі атомних бомб. Скільки їх у світі та чи є загроза Україні

Найближчі до України потенційні супервулкани розташовані в Італії, Туреччині та Ісландії

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На східному узбережжі Англії геологи виявили залишки потужного стародавнього супервулкана, масштаб і сила вибуху якого здатні спричинити глобальні кліматичні зміни та відчутні наслідки для всієї Землі. В цілому на Землі нараховується понад 20 супервулканів.

Як розповідає Live Science, геологи виявили залишки величезної вулканічної кальдери віком 454 мільйони років глибоко під територією графств Норфолк і Лінкольншир. 30 років кропітких досліджень дали науковцям відповіді про таємниці та минуле супервулкану.

Що таке супервулкан

На відміну від звичайних вулканів, супервулкани зазвичай не мають звичної конусоподібної гори. Вони виглядають як величезні западини в землі, що мають назву "кальдери". Ці западини діаметром у десятки кілометрів утворилися через просідання земної кори після виверження. Їхні вибухи можуть бути неймовірно руйнівними та викликати глобальні кліматичні зміни та відчутні наслідки для всієї планети.

Що відомо про супервулкан в Англії

Вулкан виявлений в Англії, за оцінками фахівців, став причиною щонайменше одного гігантського виверження в історії Землі. Науковці дослідили кристали циркону, які 80 років тому вилучили зі свердловин на відстані 65 кілометрів один від одного.

Це — мікроскопічні частки, які утворюються у розплавленій магмі безпосередньо перед виверженням вулкана. Уран, що міститься в них, дає змогу з високою точністю визначати, коли сталася та чи інша подія у далекому минулому.

Результати досліджень показали збіг віку англійських кристалів із товстим шаром вулканічного попелу, який зараз покриває територію Скандинавії та Балтійського регіону. Це вказує на те, що величезний шлейф попелу перелетів через стародавнє море Торнквіста та осів за тисячі кілометрів від епіцентру вибуху.

Вибух був еквівалентний силі тисяч атомних бомб і породив величезні пірокластичні потоки (щільна гаряча й рухлива суміш вулканічних газів, попелу, пемзи та уламків гірських порід, яка на великій швидкості мчить схилами вулкана під час вибухового виверження). Виверження "супервулкана" є найжорстокішим типом вулканічних вибухів із викидом понад 1000 кубічних кілометрів матеріалу.

Ймовірно, процес тривав від кількох днів до тижнів. Велетенські хмари попелу сягали понад 40 кілометрів у висоту.

Скільки супервулканів на планеті

На Землі виявлено понад 20 кальдер. Вони є у Північній Америці, Південній Америці, Італії, Індонезії, Філіппінах, Японії, Новій Зеландії.

Кальдера, в якій сьогодні розташоване озеро Тоба, має 100 км в довжину і 30 км в ширину, найбільша глибина — 505 м. Вона залишилася від найбільшого на Землі за останні 25 мільйонів років виверження вулкана Тоба на Суматрі в Індонезії. Воно мало глобальний вплив на атмосферу і клімат планети.

Чи загрожують супервулкани Україні

На території нашої країни немає активних кальдер такого типу. Найближчі потенційні супервулкани розташовані в Італії, Туреччині та Ісландії.

Хоча безпосередньої загрози для України немає, глобальне виверження будь-якого з супервулканів у світі неминуче спричинить катастрофічні наслідки зокрема й для нашої країни. Зокрема йдеться про "вулканічну зиму" — різке похолодання, випадання кислотних опадів, руйнування сільського господарства та тривалу продовольчу кризу.

Нагадаємо, член-кореспондент НАН України (сейсмологія), старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук Олександр Кендзера розповів "Телеграфу", чого чекати після виверження "вулкану Судного дня" у червні цього року.