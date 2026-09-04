Ученые открыли супервулкан силой в тысячи атомных бомб. Сколько их в мире и есть ли угроза Украине

Ближайшие к Украине потенциальные супервулканы расположены в Италии, Турции и Исландии

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На восточном побережье Англии геологи обнаружили остатки мощного древнего супервулкана, масштаб и сила взрыва которого способны вызвать глобальные климатические изменения и ощутимые последствия для всей Земли. В общей сложности на планете насчитывается более 20 супервулканов.

Как рассказывает Live Science, геологи обнаружили остатки огромной вулканической кальдеры в возрасте 454 миллиона лет глубоко под территорией графств Норфолк и Линкольншир. 30 лет кропотливых исследований дали ученым ответы о тайнах и прошлом супервулкана.

Что такое супервулкан

В отличие от обычных вулканов супервулканы обычно не имеют привычной конусообразной горы. Они выглядят как огромные впадины в земле под названием "кальдеры". Эти впадины диаметром в десятки километров образовались из-за проседания земной коры после извержения. Их взрывы могут быть невероятно разрушительными и вызвать глобальные климатические изменения и ощутимые последствия для всей планеты.

Что известно о супервулкане в Англии

Вулкан обнаружен в Англии, по оценкам специалистов, стал причиной по меньшей мере одного гигантского извержения в истории Земли. Ученые исследовали кристаллы циркона, которые 80 лет назад изъяли из скважин на расстоянии 65 километров друг от друга.

Это микроскопические частицы, которые образуются в расплавленной магме непосредственно перед извержением вулкана. Содержащийся в них уран позволяет с высокой точностью определять, когда произошло то или иное событие в далеком прошлом.

Результаты исследований показали совпадение английских кристаллов с толстым слоем вулканического пепла, покрывающего территорию Скандинавии и Балтийского региона. Это указывает на то, что огромный шлейф пепла перелетел через древнее море Торнквиста и осел в тысячах километров от эпицентра взрыва.

Взрыв был эквивалентен силе тысяч атомных бомб и породил огромные пирокластические потоки (плотная горячая и подвижная смесь вулканических газов, пепла, пемзы и обломков горных пород, которая на большой скорости несется по склонам вулкана во время взрывного извержения). Извержение "супервулкана" является жесточайшим типом вулканических взрывов с выбросом более 1000 кубических километров материала.

Вероятно, процесс длился от нескольких дней до недель. Громадные облака пепла достигали более 40 километров в высоту.

Сколько супервулканов на планете

На Земле обнаружено более 20 кальдер. Они находятся в Северной Америке, Южной Америке, Италии, Индонезии, Филиппинах, Японии, Новой Зеландии.

Кальдера, в которой сегодня расположено озеро Тоба, имеет 100 км в длину и 30 км в ширину, наибольшая глубина – 505 м. Она осталась от самого большого на Земле за последние 25 миллионов лет извержения вулкана Тоба на Суматре в Индонезии. Оно оказало глобальное влияние на атмосферу и климат планеты.

Угрожают ли супервулканы Украине

На территории нашей страны нет активных кальдер такого типа. Ближайшие потенциальные супервулканы расположены в Италии, Турции и Исландии.

Хотя непосредственной угрозы для Украины нет, глобальное извержение любого из супервулканов в мире неизбежно повлечет за собой катастрофические последствия в том числе и для нашей страны. В частности, речь идет о "вулканической зиме" — резком похолодании, выпадении кислотных осадков, разрушении сельского хозяйства и длительном продовольственном кризисе.

Напомним, член-корреспондент НАН Украины (сейсмология), старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Александр Кендзера рассказал "Телеграфу", чего ждать после извержения "вулкана Судного дня" в июне этого года.