Веселі компанії та потопельники. В Дніпрі була своя "Лиса гора": де та чому зникла (фото)

Жителі обласного центру дуже любили це місце, але траплялися там і трагедії

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Дніпро 12-13 вересня відзначатиме День міста. Цьогоріч дата ювілейна, адже у 2026 році виповнюється 500 років з заснування Дніпра.

До цього поважного ювілею одного з найбільших українських міст із розвиненою інфраструктурою, довгою набережною та своєю неповторною атмосферою, "Телеграф" розповідає про одне з особливих місць з минулого Дніпра. Виявляється колись там була своя "Лиса гора".

Про це у Facebook-групі розповів Ігор Калашніков. Пагорб, що мав назву "Лиса гора" розташовувався біля кар'єру на житловому масиві Червоний Камінь. Чоловік показав фото, зроблене у 1970-х роках.

Лиса гора у Дніпрі, 1970 роки. Фото: Ігор Калашніков

"Багато хто питав про Лису гору на ж/м Червоний камінь. Хтось не пам'ятає, а хтось не застав у зв'язку з датою народження. Але гора була знакова на районі, там призначали зустрічі та побачення, там збиралися веселі компанії. Там іноді на пісочок витягали потопельників і як ні в чому не бувало продовжували купатися поряд", — підписав він знімок.

Лиса гора була місцем відпочинку містян. Фото: dnpr.com.ua

Як розповідає сайт "ДП", кар'єру немає вже понад сто років. На початку 1990-х там видобували граніт та була кам'яна дамба. У 1970-х роках вона пішла під воду. Її частково зруйнували, коли намивали косу.

Гори піску, які в народі називали "лиса гора" або "піски", з'явилися на житловому масиві на початку 1970-х років. Пісок потрібен був для відсипання набережної й його тимчасово зберігали там.

Пісок використовували за призначенням й "Лиса гора" поступово зникла до середини 1990-х років. Тепер з одного боку кар'єру скелі, з іншого – пологий вхід у воду. Глибина кар'єру близько 12 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було місто Дніпро 100 років тому. На рідкісних старих фото можна побачити знайомі жителям міста локації зовсім в іншому світлі.