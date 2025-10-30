Має форму підкови та гарне озеро всередині: недалеко від Києва є мальовниче місце (фото)

Цю водойму оточують гранітні скелі та ліс

Україна дивує своїми мальовничими водоймами. Наприклад, на Житомирщині можна побачити озеро-кит, а також побувати на Коростишівському кар’єрі, який вражає своїми мальовничими краєвидами.

У Instagram з’явилося відео, як виглядає водойма зараз. В осінній період там малолюдно, тому можна вирушати на пікнік і насолодитися тишею.

Де знаходиться Коростишівський каньйон і як виглядає

На Житомирщині знаходиться одне з наймальовничіших місць України — Коростишівський каньйон. Він утворився внаслідок затоплення гранітного кар’єру, який тривалий час використовувався для видобутку каменю. Сьогодні це гарний куточок, де можна відпочити та насолодитися природою.

Каньйон має форму підкови, усередині якої утворилося озеро, оточене гранітними скелями та лісом. Вигин води та скель створює дивовижний природний пейзаж, а мальовничі краєвиди приваблюють туристів з різних куточків. Для відпочинку тут встановлені альтанки, якими восени можна скористатися безплатно.

Від Києва до Коростишівського каньйону їхати близько 100 км, на машині дорога займає приблизно годину-півтори, що робить це місце зручним для одноденної поїздки.

