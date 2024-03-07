Що обов'язково треба придбати на весну: 5 модних речей

Ці речі зроблять вас стильними в цьому сезоні

Вже розпочалась весна, а це означає, що варто подбати про свій гардероб. Є певні нові тенденції, про які ви маєте знати, аби залишатися модними. Вже відомо, які головні убори варто придбати на весну 2024, а тепер дізнаємось, на які ще речі варто звернути увагу.

Цієї весни буде актуальним як класичний одяг, так і спортивний. Про найстильніші речі у цьому сезоні розповів "УНІАН".

Жилетка

Цей елемент гардеробу красиво виглядає на будь-якій фігурі. Рекомендується обирати саме вкорочені варіанти, особливо, якщо ви невисокого росту. Жилетка є дуже зручною, тому її можна одягати кожного дня для повсякденних справ. Щодо кольору, орієнтуйтеся на власні смаки.

Дута жилетка зробить ваш лук актуальнішим

Брючний костюм

Вже не вперше в трендах є саме брючні костюми. Оверсайз чи приталені, яскравих відтінків або ж нейтральних, вони успішно увійшли в гардероб багатьох модниць. Необов'язково обирати до костюму взуття на підборах. Ви можете взути зручні черевики або кросівки, і виглядатимете не менш стильно.

Брючний костюм додасть вам елегантності

Сукня-комбінація

Така річ ідеально підійде для особливих випадків — свят, днів народження та інших важливих подій. Оскільки зазвичай таку сукню шиють з атласної тканини, то вона чудово підкреслить вашу фігуру. Ви матимете фантастичний та неперевершений вигляд, бо сукня-комбінація додасть вам жіночності та елегантності.

Сукня-комбінація - ще одна модна річ 2024

Спортивний костюм

Вже кілька сезонів актуальними залишаються спортивні костюми. Модниці цінують їх за практичність та комфорт. На прогулянку, в поїздку, на відпочинок чи просто по справах. Фахівці радять звернути увагу на варіанти з трьохнитки, бо у флісових костюмах вже буде спекотно.

Спортивні костюми в тренді

Міні-сукня

Новинкою весни 2024 року, яка вдало оновить ваш гардероб, є коротка сукня з відкритими плечима. Ця річ дозволить вам почувати себе легко та впевнено. Тож обов'язково придбайте її в цьому сезоні та не пошкодуєте.

Сукню-міні варто придбати на весну

Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта будуть актуальними навесні 2024 року. Зверніть увагу на класичні варіанти нейтральних відтінків. А якщо ви полюбляєте екстравагантність, тоді придбайте пальто з тваринним принтом або зі шкіри.