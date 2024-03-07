Что обязательно нужно приобрести на весну: 5 модных вещей

Эти вещи сделают вас стильными в этом сезоне

Уже началась весна, а значит, стоит позаботиться о своем гардеробе. Есть определенные новые тенденции, о которых вы должны знать, чтобы оставаться модными. Уже известно, какие головные уборы стоит приобрести на весну 2024, а теперь узнаем, на какие вещи стоит обратить внимание.

Этой весной будет актуальна как классическая одежда, так и спортивная. О самых стильных вещах в этом сезоне рассказал "УНИАН".

Жилетка

Этот элемент гардероба красиво смотрится на любой фигуре. Рекомендуется выбирать именно укороченные варианты, особенно если вы невысокого роста. Жилетка очень удобна, поэтому ее можно одевать каждый день для повседневных дел. Относительно цвета ориентируйтесь на собственные вкусы.

Дутая жилетка сделает ваш лук актуальнее

Брючный костюм

Уже не первый раз в трендах есть именно брючные костюмы. Оверсайз или приталенный, ярких оттенков или нейтральных, они успешно вошли в гардероб многих модниц. Необязательно выбирать для костюмов обувь на каблуке. Вы можете обуть удобные ботинки или кроссовки, и будете выглядеть не менее стильно.

Брючный костюм придаст вам элегантность.

Платье-комбинация

Такая вещь идеально подойдет для особых случаев – праздников, дней рождения и других важных событий. Поскольку обычно такое платье шьют из атласной ткани, то оно прекрасно подчеркнет вашу фигуру. Вы будете иметь фантастический и непревзойденный вид, потому что платье-комбинация придаст вам женственность и элегантность.

Платье-комбинация – еще одна модная вещь 2024 года

Спортивный костюм

Уже несколько сезонов актуальны спортивные костюмы. Модницы ценят их за практичность и комфорт. На прогулку, в поездку, на отдых или просто по делам. Специалисты советуют обратить внимание на варианты из трехнитки, потому что во флисовых костюмах уже будет жарко.

Спортивные костюмы в тренде

Мини-платье

Новинкой весны 2024, которая удачно обновит ваш гардероб, является короткое платье с открытыми плечами. Эта вещь позволит вам чувствовать себя легко и уверенно. Так что обязательно приобретите ее в этом сезоне и не пожалеете.

Платье-мини следует приобрести на весну

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пальто будут актуальны весной 2024 года. Обратите внимание на традиционные варианты нейтральных цветов. А если вы любите экстравагантность, тогда приобретите пальто с животным принтом или из кожи.