Солнце покрылось пятнами: ждать ли магнитные бури в начале весны

Можно пока отдохнуть

Солнечное пятно AR3590, уже имеющее рекордный размер, постоянно создает вспышки класса Х или М. Ни один выброс корональной массы (СМЕ) из них не нацелен на нашу Землю. Однако на Солнце растут новые пятна, расположение которых тоже не стандартно.

Как говорят на сайте исследования космической погоды Spaceweather, на прошлой неделе гигантское солнечное пятно AR3590 часто взрывалось, создавая 3 Х-вспышки и более 6 вспышек класса М. Но не стоит ожидать магнитных бурь в ближайшие дни.

В то же время специалисты сообщают о том, что на Солнце есть пятна, которые создали горизонтальные полосы, вместо того чтобы двигаться вдоль линий широты.

Ученый Алан Фридман из Буффало наблюдал за гигантским солнечным пятном AR3590.

"Это прекрасно, как и ожидалось, но вчера я был удивлен, увидев необычную линию солнечных пятен налево", — говорит Фридман.

Согласно изображению, солнечные пятна расположены горизонтально. Ученые успокаивают и одновременно предостерегают, ведь это явление нестандартно и за ним нужно еще понаблюдать.

Магнитные бури на Земле до конца февраля и первой декады марта

По данным сайта Meteoagent, на нашей планете продолжается небольшое геомагнитное возмущение 4 баллов, которое продержится всего один день.

Уже с 28 февраля по 9 марта прогнозируется низкая солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скоро в Украину ворвется аномальное тепло.