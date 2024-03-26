Сильнейшая за 7 лет магнитная буря отступает: уже известно, когда ждать следующего удара из космоса

Есть возможность передохнуть от мигреней, но недолго

Во второй половине марта на Землю обрушилась сильнейшая за 7 лет магнитная буря, — в отдельные дни сила геомагнитных колебаний достигала 7-9 баллов, но теперь она уже отступает. У метеозависимых украинцев и землян в целом есть немного времени передохнуть перед следующими колебаниями.

Они обрушатся уже через несколько недель, свидетельствуют данные сервиса Meteoagent, который оперирует информацией Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца и Центра прогноза космической погоды.

По его данным, 3-5 апреля геомагнитные колебания могут иметь силу в 4 балла, — это еще не считается магнитной бурей, однако в дальнейшем в эти дни колебания могут еще усилиться.

Календарь магнитных бурь на конец марта и начало апреля 2024

Следующая же магнитная буря силой в 5 баллов, согласно предварительным данным, ожидается 21-22 апреля 2024 года. Однако учитывайте, что за следующие недели прогнозы еще могут быть скорректированы.

Календарь магнитных бурь на апрель 2024

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему прогнозы синоптиков часто бывают неправильными, — на самом деле прогнозирование погоды куда сложнее, чем все думают.