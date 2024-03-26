Укр

Сильнейшая за 7 лет магнитная буря отступает: уже известно, когда ждать следующего удара из космоса

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Рассказываем, когда в апреле 2024 будут магнитные бури
Рассказываем, когда в апреле 2024 будут магнитные бури. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть возможность передохнуть от мигреней, но недолго

Во второй половине марта на Землю обрушилась сильнейшая за 7 лет магнитная буря, — в отдельные дни сила геомагнитных колебаний достигала 7-9 баллов, но теперь она уже отступает. У метеозависимых украинцев и землян в целом есть немного времени передохнуть перед следующими колебаниями.

Они обрушатся уже через несколько недель, свидетельствуют данные сервиса Meteoagent, который оперирует информацией Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца и Центра прогноза космической погоды.

По его данным, 3-5 апреля геомагнитные колебания могут иметь силу в 4 балла, — это еще не считается магнитной бурей, однако в дальнейшем в эти дни колебания могут еще усилиться.

Календарь магнитных бурь на конец марта и начало апреля 2024
Календарь магнитных бурь на конец марта и начало апреля 2024

Следующая же магнитная буря силой в 5 баллов, согласно предварительным данным, ожидается 21-22 апреля 2024 года. Однако учитывайте, что за следующие недели прогнозы еще могут быть скорректированы.

Календарь магнитных бурь на апрель 2024
Календарь магнитных бурь на апрель 2024

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему прогнозы синоптиков часто бывают неправильными, — на самом деле прогнозирование погоды куда сложнее, чем все думают.

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