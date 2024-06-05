Сонячний монстр знову нагадує про себе: якої потужності прогнозується магнітна буря

До 25% ймовірності, що на великій зірці станеться вибух

Одним із джерел спалахів, які потім потрапляють на Землю, може стати сонячна пляма AR3664. Вона другій декаді травня спричинила найбільшу магнітну бурю за останні 20 років і найближчими днями є ймовірність нових викидів корональної маси (СМЕ) зі світила.

Хоча сонячна пляма AR3664 зменшилась в розмірі, однак все ще становить загрозу для сильних спалахів, спрямованих на Землю. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Активна область має магнітне поле "бета-гамма-дельта", яке містить енергію для надпотужних вибухів класу X. Астросиноптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) прогнозують 25% ймовірності Х-спалахів 5 червня.

Магнітні бурі на Землі протягом 5-9 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на землі триматимуться одноденні магнітні бурі 5 та 4 балів потужності.

Протягом 5 червня прогнозується 5-бальна магнітна буря, що вже 6 червня знизиться до "зеленого" рівня.

Мінімальна сонячна активність протримається три дні. Потім, 9 червня, передбачається невеликий геомагнітний шторм 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна подивитись парад планет.