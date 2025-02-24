У російському консульстві у Франції пролунав вибух: перші подробиці

Невідомі кинули в сад на території консульства дві посудини із запальною сумішшю

У понеділок, 24 лютого, в Марселі, що у Франції стався вибух. Він пролунав у російському консульстві.

Про це пише BFM TV з посиланням на пожежників. Консульство розташоване на авеню Амбруаз-Паре, у 8-му окрузі. На місці працюють близько тридцяти пожежників і поліції.

Станіслав Оранський, генеральний консул Росії в Марселі, підтвердив виданню La Marseillaise, що вибух стався всередині консульства і туди прибули пожежники.

Пізніше повідомили, що після вибуху біля консульства РФ постраждалих немає.

"Імовірно, невідомі кинули в сад на території консульства дві посудини із запальною сумішшю. Поруч із місцем події було виявлено викрадений автомобіль. Попередньо, йдеться поки що тільки про матеріальні збитки", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять операцію зі знешкодження підозрілої ємкості біля консульства Росії в Марселі, на території якого стався вибух, передають місцеві ЗМІ. Фото наводять у соцмережах.

Реакція Росії

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вибухи на території російського генконсульства в Марселі мають усі ознаки теракту.

"Москва вимагає від Парижа вичерпних заходів щодо розслідування того, що сталося", — заявила вона.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії в ніч на 24 лютого, треті роковини початку повномасштабної війни, було гучно в районі Рязані. Попередньо, ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, там спалахнули пожежі.