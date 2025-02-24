Літак над Києвом? У столиці під час тривоги почули гучний шум

Звук чули у кількох районах столиці

У понеділок, 24 люто, жителі Києва почули гучне дивне ревіння. Воно було схоже на звук літака.

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфу". Варто зазначити, що зараз на Київщині звучить тривога. Повітряні сили (ПС) попереджають про активність ворожих БПЛА.

"Можлива робота ППО", — йдеться у повідомленні.

Водночас звук схожий на політ літака чули у кількох районах столиці. Проте його точна природа достеменно невідома. У ПС наголошують на активності російських дронів та можливій роботі протиповітряної оборони (ППО).

"Спостерігається активність розвідувального БпЛА в Київській області, можлива робота ППО", — пишуть у ПС.

Тривога в Україні 24 лютого 2025

Зауважимо, що протягом тривалого часу у небі над Україною, за даними порталу flightradar, фіксують політ різних літаків. Деякі з них перетинають кордон на кілька кілометрів і повертаються до звичного курсу, а деякі — долітають до обласних центрів.

Проте ці дані цілком можуть бути глюком порталу, адже ППО України збиває будь-які повітряні цілі у небі.

Нагадаємо, що 24 лютого до Києва прибула низка політиків Європи на урочисті заходи присвячені третім роковинам повномасштабного вторгнення України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з'ясувалось, чи дійсно на борту Іл-76, який впав у РФ, були українські полонені.