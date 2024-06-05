Солнечный монстр снова напоминает о себе: какой мощности прогнозируется магнитная буря

До 25% вероятности, что на большой звезде произойдет взрыв

Одним из источников вспышек, которые затем попадают на Землю, может стать солнечное пятно AR3664. Оно во второй декаде мая повлекло за собой наибольшую магнитную бурю за последние 20 лет и в ближайшие дни есть вероятность новых выбросов корональной массы (СМЕ) из светила.

Хотя солнечное пятно AR3664 уменьшилось в размере, однако все еще представляет угрозу для сильных вспышек, направленных на Землю. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Активная область имеет магнитное поле "бета-гамма-дельта", содержащее энергию для сверхмощных взрывов класса X. Астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозируют 25% вероятности Х-вспышек 5 июня.

Магнитные бури на Земле в течение 5-9 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на земле будут держаться однодневные магнитные бури 5 и 4 баллов мощности.

В течение 5 июня прогнозируется 5-балльная магнитная буря, которая уже 6 июня снизится до "зеленого" уровня.

Минимальная солнечная активность продлится три дня. Затем, 9 июня, предполагается небольшой геомагнитный шторм в 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно посмотреть парад планет.