Комету века уже заметили в небе над Украиной: где и когда ее можно увидеть (фото)

Ее считают самой яркой за последние 13 лет

Уже несколько вечеров жители разных регионов Украины замечают в небе комету ATLAS. Украинцы с радостью делятся фотографиями небесного гостя в социальных сетях.

В частности, комета была замечена в Днепропетровской, Одесской и Львовской областях. Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы.

Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), известная как "комета века", стала настоящей сенсацией среди астрономов и любителей звездного неба. Ее считают самой яркой за последние 13 лет.

Что известно о комете ATLAS

Комету ATLAS открыли в январе 2023 одновременно две обсерватории — китайская Цзыцзиньшань и южноафриканская ATLAS, что и дало ей название. Интересно, что в последний раз эта комета была видима с Земли примерно 80 000 лет назад, когда ее могли наблюдать только неандертальцы.

Это небесное тело относится к классу короткопериодических комет с орбитальным периодом около 107 лет. Диаметр кометы составляет примерно 1,5 километра, а ее ядро состоит из льда и пыли.

Когда и где можно увидеть комету ATLAS

Лучшие условия для наблюдения за кометой были в ночь с 10 на 11 октября 2024 года. Однако его все еще можно будет увидеть в течение всего октября. Астрономы советуют искать комету на северо-западе, недалеко от созвездия Большой Медведицы.

С 15 по 19 октября комету можно будет увидеть в созвездии Змеи, а с 20 по 31 октября – в созвездии Змееносца. В следующий раз комета ATLAS вернется во внутреннюю часть Солнечной системы примерно в 2131 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Солнце оторвало хвост редкой зеленой кометы. Происшествие попало на видео.