Останній Супермісяць у 2024 побачили люди на Землі (фото)

Не кожен повний місяць називають Супермісяцем

На небі засяяв дивовижний "Бобровий Місяць" — це четвертий Супермісяць поспіль і останній у 2024 році. У мережі вже показали дивовижні знімки супутника Землі у ніч на 16 листопада.

Як повідомляє NASA, у листопаді повний Місяць називають бобровим, адже саме у передостанній місяць року бобри активно готуються до зими.

"Супермісяць відбувається, коли повний місяць знаходиться близько перигею, його найближчої точки до Землі: відстань близько 364 000 кілометрів. Коли повний місяць знаходиться на найвіддаленішій відстані від Землі — близько 407 000 км, це його апогей, він іноді називається мікромісяцем", — йдеться у повідомленні.

Тобто не кожен повний Місяць називають Супермісяцем. Адже лише якщо повний Місяць опиняється на відстані 90% або менше від перигею, він вважається Супермісяцем.

Зауважимо, що перед "Бобровим Місяцем" у небі можна було спостерігати "Стерлядевий Місяць" у серпні, "Урожайний Місяць" у вересні та "Мисливський Місяць" у жовтні.

Загалом явище Супермісяців спостерігається три-чотири рази на рік. У 2025 році їх буде три: у вівторок, 7 жовтня, у середу, 5 листопада, а також у четвер, 4 грудня.

Нагадаємо, повз Землю пролетить гігантський астероїд "Апофіс". Він міг потенційно зіткнутись з планетою, але пройде повз неї. Астероїд наблизиться до Землі на відстань 32 000 км.

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