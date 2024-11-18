Имитировали кровь: ученые раскрыли неожиданный секрет древних египтян (фото, 3-D модель)

Ритуал с использованием смеси мог быть связан с беременностью

Хотя люди уже сотни лет исследуют Древний Египет, все равно остается место загадкам и тайнам. В университете Южной Флориды нашли первые в истории доказательства употребления галлюциногенов в Египте в особом ритуале.

Их нашли в египетской кружке. Считается, что он использовался в древнеегипетских ритуалах, связанных с плодородием. Профессор Давид Танаси изучил одну из немногих египетских кружек Бесса, сохранившегося до настоящего времени. Специалист также создал трехмерную модель кружки.

Создание трехмерной модели кружки

Кружка представляет собой главу древнеегипетского бога Бесса. Он использовался около 2000 лет назад. Впервые удалось идентифицировать все вещества, которые были в смеси, которую в него наливали в последний раз. Некоторые из них обладают психотропными и лечебными свойствами.

В кружке обнаружили смесь психоделических препаратов, грудного молока и алкоголя. По мнению профессора Танаси он использовался в магическом ритуале. Для сходства с кровью в напиток добавили мед, семена кунжута, кедровые орехи, сладкую и виноград.

Кружка Беса

"Египтологи считают, что люди посещали так называемые палаты Бесса в Саккаре, когда желали подтвердить успешную беременность, поскольку беременность в древнем мире была связана с опасностью. Таким образом, эта комбинация ингредиентов могла быть использована в магическом ритуале, вызывающем сновидения, в контексте опасного периода родов", — считает другой ученый Бранко Ф. ван Оппен де Руйтер из Музея искусств Тампы, также участвовавшего в исследовании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жертвоприношении детей в Мексике. Другое место массового убийства было найдено в Перу. Этот ритуал также был связан с плодородием.