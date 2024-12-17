Активность Солнца снижается. Каких магнитных бурь ожидать в ближайшие дни

Активность Солнца непредсказуема

Сильные магнитные бури постепенно отступают и уже с 18 декабря они ослабеют до зеленого уровня. Однако ситуация может измениться из-за внезапной вспышки на Солнце.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, уже со среды, 18 декабря, активность магнитных бурь будет колебаться от 3 до 5.

Магнитные бури 18-20 декабря

В среду ожидается небольшая солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. В четверг, 19 декабря, также солнечная активность будет слабой и составит 3 бала.

А вот 20 декабря, по прогнозам, ожидается еще более низкая активность с К-индексом 2. Однако ситуация может быстро измениться, ведь активность Солнца не предсказуема. Поэтому прогнозы исследователей обновляются каждые три часа.

По данным NOAA, умеренные магнитные бури прогнозируют до января.

Как сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather, за прошедшую неделю три гало CME взорвались на обратной стороне Солнца. Поэтому существует вероятность того, что пятна, которые нельзя увидеть, будут активнее.

Заметим, что измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.

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