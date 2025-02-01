Робот знайшов на Марсі невідомий науці матеріал — він не схожий ні на що бачене раніше (фото)

Зразки ще не скоро зможуть дослідити вчені

Марсохід NASA Perseverance продовжує дослідження червоної планети. Роботу вдалось знайти унікальний зразок породи з Марса.

Робот успішно зібрав черговий зразок марсіанської породи під назвою "Срібна гора". Науковці відзначають, що цей зразок "має текстури, несхожі ні на що, що ми бачили раніше".

Невідома срібна речовина, знайдена марсоходом

Проба була запечатана у титанову трубку для подальшого аналізу в лабораторіях на Землі. Зразок став 26-м у колекції Perseverance, яка допоможе дослідити геологічну історію планети, її клімат та можливі сліди минулого життя. NASA планує повернути ці матеріали на Землю між 2035 і 2039 роками. Агентство наразі обговорює метод транспортування і обіцяє ухвалити остаточне рішення вже наступного року.

Раніше знайдені зразки також вражають уяву

Марсохід успішно завершив підйом із кратера Єзеро, де стародавнє середовище могло бути сприятливим для мікробного життя. Нині Perseverance досліджує Північний край, де заплановано зібрати додаткові зразки з чотирьох важливих геологічних точок. Загалом марсохід подолав понад 20 миль — за його маршрутом можна слідкувати.

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