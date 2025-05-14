Більше століття під водою: в Австралії знайшли уламки затопленого голландського корабля (фото)

Декілька років тому уряд Нідерландів погодився профінансувати пошуки затопленого судна

В Австралії дослідники знайшли уламки голландського вантажного судна, яке затонув на південь від столиці Аделаїди. Попередньо, судно – це Koning Willem de Tweede, 140-футовий вітрильник, загублений 1857 року.

У червні того ж року корабель відплив з Гонконгу з більш ніж 400 китайських робітників-золотодобувачів на борту. Шахтарі прямували на золоті копальні у Вікторію (штат Австралії). Про це пише The Maritime Executive.

Після того, як судно доставило шахтарів на берег у місті Роб, Південна Австралія, погодні умови погіршилися. 30 червня якірна лебідка судна відірвалася, і якір пішов разом із нею. У штормових водах Koning Willem de Tweede сів на мілину віддалік від берега. Вижили лише дев’ять із 25 членів екіпажу.

Так виглядало судно:

Фото: Australian National Maritime Museum

Кілька років тому уряд Нідерландів погодився профінансувати пошуки затопленого корабля Koning Willem de Tweede. Пошуки очолив Австралійський національний морський музей.

Фото: Australian National Maritime Museum

У ході пошуків виявили місце на дні з дуже значною магнітною сигнатурою, але занурення на місце виявилося складним. Під час наступної поїздки на місце у березні 2023 року команда зіткнулася знову з поганою погодою, а також поганою видимістю.

Минуло ще два роки, перш ніж дослідники одержали необхідні умови для вивчення місця. У березні 2025 року провідний учений Джеймс Хантер виявив лебідку судна, серед інших предметів, і знайшов достатньо інформації, щоб зробити офіційний висновок.

Фото: Australian National Maritime Museum

"Аварія була катастрофічною і дуже несподіваною, тому ми, швидше за все, знайдемо багато артефактів" — сказав він журналу Cosmos Magazine у 2023 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що морські археологи вперше показали, як виглядають уламки авіаносця "Йорктаун". Корабель ВМС США у 1942 році затонув посеред Тихого океану після зустрічі з японським підводним човном.