Больше века под водой: в Австралии нашли обломки затопленного голландского корабля (фото)

Несколько лет назад правительство Нидерландов согласилось профинансировать поиски затопленного судна

В Австралии исследователи нашли обломки голландского грузового судна, который затонул к югу от столицы — Аделаиды. Предполагается, что судно – это Koning Willem de Tweede, 140-футовый парусник, затерянный в 1857 году.

В июне того же года корабль отплыл из Гонконга с более чем 400 китайских рабочих-золотодобытчиков на борту. Шахтеры направлялись на золотые прииски в Викторию (штат Австралии). Об этом пишет The Maritime Executive.

После того как судно доставило шахтеров на берег в городе Роб, Южная Австралия, погодные условия ухудшились. 30 июня якорная лебедка судна оторвалась, и якорь ушел вместе с ней. В штормовых водах Koning Willem de Tweede сел на мель удали от берега. Выжили только девять из 25 членов экипажа.

Так выглядело судно:

Фото: Australian National Maritime Museum

Несколько лет назад правительство Нидерландов согласилось профинансировать поиски затопленного корабля Koning Willem de Tweede. Поиски возглавил Австралийский национальный морской музей.

Фото: Australian National Maritime Museum

В ходе поисков выявили место на дне с очень значимой магнитной сигнатурой, но погружение на место оказалось сложным. Во время последующей поездки на место в марте 2023 команда столкнулась вновь с плохой погодой, а также плохой видимостью.

Прошло еще два года, прежде чем исследователи получили необходимые условия для изучения места. В марте 2025 ведущий учёный Джеймс Хантер обнаружил лебедку судна, среди других предметов, и нашел достаточно информации, чтобы сделать официальное заключение.

Фото: Australian National Maritime Museum

"Крушение было катастрофическим и очень неожиданным, поэтому мы, скорее всего, найдем много артефактов"— сказал он журналу Cosmos Magazine в 2023 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что морские археологи впервые показали, как выглядят обломки авианосца "Йорктаун". Корабль ВМС США в 1942 году затонул посреди Тихого океана после встречи с японской подводной лодкой.