Не робіть це 10 червня, бо розгубите своє щастя

У цей день існують певні заборони, яких варто дотримуватися

У вівторок, 10 червня, за новим стилем, віряни згадують єпископа Пруського, священномученика Тимотея. До введення новоюліанського календаря свято відзначали 23 червня.

Про життя Тимотея відомо небагато. Він виріс у християнській родині, і згодом став єпископом Пруської єпархії, що є сучасною територією Туреччини. Тимотей активно проповідував віру в Ісуса Христа у різних країнах світу.

Під час правління імператора Юліана Відступника Тимотей зазнав переслідувань. Чоловік відмовлявся служити язичницьким ідолам і залишився вірним Ісусу. За це його жорстоко катували, від чого він загинув.

Традиції та прикмети 10 червня

Християни йдуть у цей день до храму, аби вшанувати священномученика Тимотея. У народі цього дня люди старалися не виходити на вулицю, аби не натрапити на злих духів. З цієї ж причини люди не лягали спати вдень.

Якщо у цей день дощить — чекайте на великий урожай.

Помітили багато мурах — буде вітряно.

Якщо стрекочуть коники-стрибунці — літо буде спекотним.

Почули грім — до гарного урожаю горіхів.

Що не можна робити 10 червня

Не варто висловлювати претензії та скаржитися на життя, оскільки розгубите щастя.

У цей день не слід купатися в озерах чи річках, бо наші предки вірили, що можуть прокинутися злі духи.

Не рекомендується сваритися з близькими чи рідними, бо можете застрягти у негативі.

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