Магнітна буря знову грається. Що прогнозують вчені на найближчі дні

Геомагнітний шторм завершився, але чи надовго

Землю несподівано охопила сильна магнітна буря, яка максимально піднялась до 7 балів. Однак на початку тижня шторм різко впав і наразі тримається низька сонячна активність.

За даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у понеділок, 14 липня, "вирує" низька сонячна активність у 2,4 бала. Така геомагнітна погода прогнозується і протягом 15-16 липня.

Однак зауважимо, що геомагнітна погода на Сонці не стабільна і змінюється кожні 10 хвилин. А тому, якщо наразі синоптики не прогнозують магнітної бурі, то це не означає, що "тиша" протримається до кінця доби. Є ймовірність, що "червоний" шторм продовжиться або взагалі знизить свою силу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що літня аномальна спека, яка наразі тримається в Україні, має скоро завершитись. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли та в яких регіонах країни показники на термометрах у денний час поповзуть вниз.