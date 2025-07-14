Магнитная буря снова резвится. Что прогнозируют ученые на ближайшие дни

Геомагнитный шторм завершился, но надолго ли

Землю неожиданно охватила сильная магнитная буря, максимально поднявшаяся до 7 баллов. Однако в начале недели шторм резко упал и сейчас держится низкая солнечная активность.

По данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в понедельник,14 июля, "бушует" низкая солнечная активность в 2,4 балла. Такая геомагнитная погода прогнозируется и в течение 15-16 июля.

Однако заметим, что геомагнитная погода на Солнце не стабильна и меняется каждые 10 минут. А потому, если сейчас синоптики не прогнозируют магнитной бури, то это не означает, что "тишина" продержится до конца суток. Есть вероятность, что "красный" шторм продолжится или вообще снизит свою силу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что летняя аномальная жара, которая держится в Украине, должна скоро завершиться. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда и в каких регионах страны показатели на термометрах в дневное время поползут вниз.