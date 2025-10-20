Дві найяскравіші комети пролітають над Україною. Коли і де їх можна побачити
Побачити їх знову можна буде через тисячу років
Над Україною 20-21 жовтня можна буде побачити дві найяскравіші комети жовтня — C/2025 R2 (SWAN) і C/2025 A6 (Lemmon). Ці небесні тіла буде видно неозброєним оком вночі.
Як пише universemagazine, комету C/2025 A6 (Lemmon) виявили у січні цього року. Її орбітальний період становить приблизно 1350 років.
Lemmon — називають довгоперіодичною кометою, яка наблизиться до землі на відстань 89 млн км, у вівторок, 21 жовтня. Її має бути видно приблизно через півтори години після заходу Сонця. Ця комета одна з найяскравіших, адже її зоряна величина становить становити +4,5. Неозброєним оком за ясної погоди можна бачити об'єкт +6 величиною. Що вища зоряна величина, то більш тьмяним є об'єкт.
На небі Lemmon можна побачити за такими орієнтирами: на північному заході неба, поруч із Великим Ковшем (астеризм у сузір'ї Велика Ведмедиця) і яскравою зіркою Арктур.
Окрім того, 20 жовтня буде видно комету C/2025 R2 (SWAN), яка була виявлена у вересні цього року. За розрахунками, її орбітальний період становить приблизно 1400 років.
Цю комету відносять до довгоперіодичних, вона 20 жовтня наблизиться на максимальну відстань до Землі — 39 млн км. Її добре буде видно у нічному небі приблизно через півтори години після заходу Сонця. Зоряна величина цієї комети становить +5,9.
Щоб краще роздивитись SWAN краще використовувати бінокль. На зоряному небі комету можна побачити за такими орієнтирами: знайдіть Літньо-осінній трикутник (найпомітніший астеризм у небі Північної півкулі), він складається з трьох яскравих зірок — Веги, Денеба та Альтаїра. Для цього дивіться на південний захід. Комета перебуватиме приблизно на півдорозі між Альтаїром і горизонтом.
