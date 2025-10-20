Две яркие кометы пролетают над Украиной. Когда и где их можно увидеть

Увидеть их снова можно будет через тысячу лет

Над Украиной 20-21 октября можно будет увидеть две яркие кометы октября — C/2025 R2 (SWAN) и C/2025 A6 (Lemmon). Эти небесные тела будут видны невооруженным глазом ночью.

Как пишет universemagazine, комету C/2025 A6 (Lemmon) обнаружили в январе этого года. Ее орбитальный период составляет примерно 1350 лет.

Lemmon называют долгопериодической кометой, которая приблизится к земле на расстояние 89 млн км, во вторник, 21 октября. Ее должно быть видно примерно через полтора часа после захода Солнца. Эта комета одна из самых ярких, ведь ее звездная величина составляет +4,5. Невооруженным глазом в ясную погоду можно видеть объект +6 величиной. Чем выше звездная величина, тем более тусклым является объект.

Комета Леммон 23 августа 2025 года

На небе Lemmon можно увидеть по следующим ориентирам: на северо-западе неба, рядом с Большим Ковшем (астеризм в созвездии Большая Медведица) и яркой звездой Арктур.

Движение кометы Леммон по небу

Кроме того, 20 октября будет видна комета C/2025 R2 (SWAN), которая была обнаружена в сентябре этого года. По расчетам ее орбитальный период составляет примерно 1400 лет.

Эту комету относят к долгопериодическим, она 20 октября приблизится на максимальное расстояние до Земли – 39 млн км. Ее хорошо будет видно в ночном небе примерно через полтора часа после захода Солнца. Звездная величина этой кометы составляет +5,9.

Комету SWAN

Чтобы лучше рассмотреть SWAN лучше использовать бинокль. На звездном небе комету можно увидеть по следующим ориентирам: найдите Летне-осенний треугольник (самый заметный астеризм в небе Северного полушария), он состоит из трех ярких звезд — Веги, Денеба и Альтаира. Для этого смотрите на юго-запад. Комета будет приблизительно на полпути между Альтаиром и горизонтом.

Движение кометы SWAN

